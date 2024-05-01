Кубок Стэнли: Каролина разбила Айлендерс и прошла дальше, Колорадо оказался сильнее Виннипега
В ночь на среду, 1 мая, были сыграны четыре матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 30 апреля
Бостон – Торонто – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – 5 Маккейб (Доми, Марнер)
1:1 – 13 Фредерик (Марун)
1:2 – 62 Найз (Любушкин, Таварес)
- Счет в серии: 3-2
Каролина – Айлендерс – 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)
1:0 – 1 Терявяйнен (Слэвин, Джарвис)
2:0 – 3 Свечников (Бернс, Джарвис)
2:1 – 3 Райлли (Нелсон, Барзэл)
3:1 – 13 Кузнецов ()
3:2 – 23 Нелсон (Пулок, Палмиери)
3:3 – 39 Сизикас (Пулок, Барзэл)
4:3 – 44 Друри (Нечас, Шей)
5:3 – 44 Ноусен (Кузнецов, Шей)
6:3 – 58 Джарвис ()
- Счет в серии: 4-1
Виннипег – Колорадо – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
1:0 – 1 Коннор ()
1:1 – 3 Ничушкин (Рантанен, Тэйвс)
1:2 – 25 Тренин (Кольяно, Мэнсон)
2:2 – 26 Моррисси (Виларди, Шайфли)
2:3 – 33 Лехконен ()
3:3 – 42 Тоффоли (Миллер, Элерс)
3:4 – 44 Рантанен (Маккиннон, Тэйвс)
3:5 – 48 Рантанен (Макар, Маккиннон)
3:6 – 60 Мэнсон (Миттлстадт)
- Счет в серии: 1-4
Ванкувер – Нэшвилл – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
1:0 – 43 Задоров (К. Хьюз)
1:1 – 47 Йоси (Бэрри, Форсберг)
1:2 – 52 Каррье (Форсберг, Нюквист)
- Счет в серии: 3-2
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