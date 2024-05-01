Кубок Стэнли: Каролина разбила Айлендерс и прошла дальше, Колорадо оказался сильнее Виннипега

В ночь на среду, 1 мая, были сыграны четыре матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 30 апреля

Бостон – Торонто – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

0:1 – 5 Маккейб (Доми, Марнер)

1:1 – 13 Фредерик (Марун)

1:2 – 62 Найз (Любушкин, Таварес)

Счет в серии: 3-2

Каролина – Айлендерс – 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)

1:0 – 1 Терявяйнен (Слэвин, Джарвис)

2:0 – 3 Свечников (Бернс, Джарвис)

2:1 – 3 Райлли (Нелсон, Барзэл)

3:1 – 13 Кузнецов ()

3:2 – 23 Нелсон (Пулок, Палмиери)

3:3 – 39 Сизикас (Пулок, Барзэл)

4:3 – 44 Друри (Нечас, Шей)

5:3 – 44 Ноусен (Кузнецов, Шей)

6:3 – 58 Джарвис ()

Счет в серии: 4-1

Виннипег – Колорадо – 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

1:0 – 1 Коннор ()

1:1 – 3 Ничушкин (Рантанен, Тэйвс)

1:2 – 25 Тренин (Кольяно, Мэнсон)

2:2 – 26 Моррисси (Виларди, Шайфли)

2:3 – 33 Лехконен ()

3:3 – 42 Тоффоли (Миллер, Элерс)

3:4 – 44 Рантанен (Маккиннон, Тэйвс)

3:5 – 48 Рантанен (Макар, Маккиннон)

3:6 – 60 Мэнсон (Миттлстадт)

Счет в серии: 1-4

Ванкувер – Нэшвилл – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

1:0 – 43 Задоров (К. Хьюз)

1:1 – 47 Йоси (Бэрри, Форсберг)

1:2 – 52 Каррье (Форсберг, Нюквист)

Счет в серии: 3-2

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