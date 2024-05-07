Кубок Стэнли: Бостон уничтожил Флориду в первом матче
Вашему вниманию обзор матча Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 7 мая, был сыгран один матч первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.
Результат матча плей-офф НХЛ за 6 мая
Флорида – Бостон – 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
1:0 – 31 Ткачак (Барков)
1:1 – 32 Гики (Пастрняк, Заха)
1:2 – 36 Лорей (Заха, Уозерспун)
1:3 – 39 Карло (Фредерик, Койл)
1:4 – 47 Брэзо (Лорей, ван Римсдайк)
1:5 – 56 Дебраск (Маршанд)
Счет в серии: 0-1
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