Кубок Стэнли: Флорида разбила Бостон, Эдмонтон дожал Ванкувер

В ночь на субботу, 11 мая, были сыграны два матча второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 10 мая

Бостон – Флорида – 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)

0:1 – 8 Родригес (Форслинг)

0:2 – 36 Тарасенко (Экман-Ларссон, Беннетт)

0:3 – 37 Верхэге (Барков, Ткачак)

0:4 – 43 Монтур (Барков, Ткачак)

1:4 – 45 Лауко (Бичер, Дебраск)

2:4 – 48 Дебраск (Пастрняк, Лорей)

2:5 – 58 Райнхарт (Монтур, Ткачак)

2:6 – 59 Родригес (Луостаринен, Экман-Ларссон)

Счет в серии: 1-2

Ванкувер – Эдмонтон – 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

1:0 – 4 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер)

1:1 – 10 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)

1:2 – 21 Экхольм (Драйзайтль, Макдэвид)

2:2 – 21 Босер (Задоров, Соуси)

3:2 – 38 Задоров ( Миллер)

3:3 – 45 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)

3:4 – 65 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль)

Счет в серии: 1-1

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