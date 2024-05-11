Кубок Стэнли: Флорида разбила Бостон, Эдмонтон дожал Ванкувер
В ночь на субботу, 11 мая, были сыграны два матча второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 10 мая
Бостон – Флорида – 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)
0:1 – 8 Родригес (Форслинг)
0:2 – 36 Тарасенко (Экман-Ларссон, Беннетт)
0:3 – 37 Верхэге (Барков, Ткачак)
0:4 – 43 Монтур (Барков, Ткачак)
1:4 – 45 Лауко (Бичер, Дебраск)
2:4 – 48 Дебраск (Пастрняк, Лорей)
2:5 – 58 Райнхарт (Монтур, Ткачак)
2:6 – 59 Родригес (Луостаринен, Экман-Ларссон)
- Счет в серии: 1-2
Ванкувер – Эдмонтон – 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
1:0 – 4 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер)
1:1 – 10 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
1:2 – 21 Экхольм (Драйзайтль, Макдэвид)
2:2 – 21 Босер (Задоров, Соуси)
3:2 – 38 Задоров ( Миллер)
3:3 – 45 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)
3:4 – 65 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль)
- Счет в серии: 1-1
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