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Кубок Стэнли: Флорида выиграла серию у Бостона, Даллас прошел Колорадо

Вашему вниманию результаты и обзор матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:06
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 18 мая, были сыграны два матча второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 17 мая

Бостон – Флорида – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 19 Заха (Уозерспун, Дебраск)
1:1 – 32 Лунделль (Верхэге)
1:2 – 58 Форслинг (Ткачак, Лунделль)

  • Счет в серии: 2-4

Колорадо - Даллас - 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

1:0 - 6 Рантанен
1:1 - 22 Бенн (Дадонов, Сегин)
1:2 - 92 Дюшен

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