Кубок Стэнли: Флорида выиграла серию у Бостона, Даллас прошел Колорадо
Вашему вниманию результаты и обзор матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на субботу, 18 мая, были сыграны два матча второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 17 мая
Бостон – Флорида – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
1:0 – 19 Заха (Уозерспун, Дебраск)
1:1 – 32 Лунделль (Верхэге)
1:2 – 58 Форслинг (Ткачак, Лунделль)
- Счет в серии: 2-4
Колорадо - Даллас - 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
1:0 - 6 Рантанен
1:1 - 22 Бенн (Дадонов, Сегин)
1:2 - 92 Дюшен
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