Кубок Стэнли: Эдмонтон разобрался с Ванкувером в семиматчевом противостоянии

В ночь на вторник, 21 мая, был сыгран один матч второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Эдмонтон одолел Ванкувер и пробился в финал Западной конференции.

Результат матча плей-офф НХЛ за 20 мая

Ванкувер – Эдмонтон – 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

0:1 – 21 Сиси (Холлоуэй, Кулак)

0:2 – 25 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Бушар)

0:3 – 35 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар)

1:3 – 51 Гарланд ()

2:3 – 55 Гронек (Линдхольм, К. Хьюз)

Счет в серии: 3-4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!