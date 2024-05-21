Кубок Стэнли: Эдмонтон разобрался с Ванкувером в семиматчевом противостоянии
Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 21 мая, был сыгран один матч второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.
Эдмонтон одолел Ванкувер и пробился в финал Западной конференции.
Результат матча плей-офф НХЛ за 20 мая
Ванкувер – Эдмонтон – 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
0:1 – 21 Сиси (Холлоуэй, Кулак)
0:2 – 25 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Бушар)
0:3 – 35 Нюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар)
1:3 – 51 Гарланд ()
2:3 – 55 Гронек (Линдхольм, К. Хьюз)
- Счет в серии: 3-4
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