Кубок Стэнли: Рейнджерс в овертайме обыграли Флориду

В ночь на субботу, 25 мая, прошел второй матч финала Восточной конференции, в котором сошлись Флорида и Рейнджерс.

Результат матча плей-офф НХЛ за 24 мая

Рейнджерс – Флорида – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 4 Трочек (Панарин, Фокс)

1:1 – 18 Верхэге (Лунделль, Беннетт)

2:1 – 74 Гудроу (Труба, Трочек)

Счет в серии: 1-1

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