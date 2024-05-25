Кубок Стэнли: Рейнджерс в овертайме обыграли Флориду
Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на субботу, 25 мая, прошел второй матч финала Восточной конференции, в котором сошлись Флорида и Рейнджерс.
Результат матча плей-офф НХЛ за 24 мая
Рейнджерс – Флорида – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 4 Трочек (Панарин, Фокс)
1:1 – 18 Верхэге (Лунделль, Беннетт)
2:1 – 74 Гудроу (Труба, Трочек)
- Счет в серии: 1-1
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