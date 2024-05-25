iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Кубок Стэнли: Рейнджерс в овертайме обыграли Флориду

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:23
НХЛ: результат матча / Getty Images
НХЛ: результат матча / Getty Images

В ночь на субботу, 25 мая, прошел второй матч финала Восточной конференции, в котором сошлись Флорида и Рейнджерс.

Результат матча плей-офф НХЛ за 24 мая

Рейнджерс – Флорида – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 4 Трочек (Панарин, Фокс)
1:1 – 18 Верхэге (Лунделль, Беннетт)
2:1 – 74 Гудроу (Труба, Трочек)

  • Счет в серии: 1-1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Мой чемпион": возлюбленная Довбика эпично поздравила украинца с хет-триком в матче с Гранадой "Мой чемпион": возлюбленная Довбика эпично поздравила украинца с хет-триком в матче с Гранадой
Тен Хаг: INEOS сказали мне, что они хотят перестроить все со мной Тен Хаг: INEOS сказали мне, что они хотят перестроить все со мной
Гвоздик признался, хотел бы ли провести реванш с Бетербиевым Гвоздик признался, хотел бы ли провести реванш с Бетербиевым
Флик пошел на ряд уступок, учитывая финансовые проблемы Барселоны Флик пошел на ряд уступок, учитывая финансовые проблемы Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Довбика и дубль Цыганкова в обзоре матча Жирона - Гранада
Хет-трик Довбика и дубль Цыганкова в обзоре матча Жирона - Гранада

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина отыграла две позиции, Калинина потеряла 25 позиций
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко поднялся на 22 позиции, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа10:10
"Мой чемпион": возлюбленная Довбика эпично поздравила украинца с хет-триком в матче с Гранадой
Европа09:59
Тен Хаг: INEOS сказали мне, что они хотят перестроить все со мной
Бокс09:40
Гвоздик признался, хотел бы ли провести реванш с Бетербиевым
Европа09:26
Флик пошел на ряд уступок, учитывая финансовые проблемы Барселоны
НХЛ09:20
Кубок Стэнли: Рейнджерс сравняли счет в противостоянии с Флоридой
Бокс09:09
"Невозможно": в команде Фьюри раскрыли дату реванша с Усиком
Европа09:00
Трофео Пичичи: выиграет ли Довбик при равенстве голов?
НБА08:45
Плей-офф НБА: Даллас ушел в отрыв от Миннесоты в финале Запада
Европа08:38
Футбол сегодня: последний тур в Украине, матчи Реала, Ювентуса и Милана
НХЛ08:23
Кубок Стэнли: Рейнджерс в овертайме обыграли Флориду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK