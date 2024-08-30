Один из лидеров Коламбуса умер в возрасте 31 года

Один из лидеров Коламбус Блю Джекетс, известный хоккеист Джонни Годро скончался в возрасте 31 года. Это сообщила пресс-служба франшизы.

Коламбус выпустил пресс-релиз, где отметил, что шокирован произошедшим событием и попросил молиться за семью Джонни.

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"Команда Коламбус Блю Джекетс шокирована и опустошена этой невероятной трагедией. Джонни был не только замечательным хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем искренние соболезнования его жене Мередит, детям, Ноа и Джонни, родителям, их родным и близким в связи с внезапной утратой Джонни и Мэтью.

Джонни играл с большой радостью, которую чувствовали все, кто видел его на льду. Он приносил с собой настоящую любовь к хоккею везде, где играл: от Бостонского колледжа до Калгари Флеймс, от сборной США до Блю Джекетс. Он восхищал болельщиков так, как мог только «Джонни Хоккей». Влияние, которое он оказал на нашу организацию и наш спорт, было глубоким, но бледнеет по сравнению с тем незабываемым впечатлением, которое он произвел на всех, кто его знал. Джонни принял наше сообщество, когда приехал два года назад, и Коламбус принял его с распростертыми объятиями. Мы будем ужасно по нему скорбеть и сделаем все возможное, чтобы поддержать его семью и друг друга в этой трагедии.

В это время мы просим молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь, поскольку они скорбят", - сказано в сообщении.

Джонни и его брата Мэттью сбил автомобиль во время того, как они катались на велосипедах. По неофициальной информации, водитель автомобиля был пьян.

У 31-летнего Годро была жена Мередит и двое детей, дочь Ноа и сын Джонни Годро-младший.

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