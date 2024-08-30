iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Один из лидеров Коламбуса умер в возрасте 31 года

Джонни Годро погиб вместе со своим братом Мэттью.
Сегодня, 16:07
Джонни Годро / nhl.com/bluejackets
Джонни Годро / nhl.com/bluejackets

Один из лидеров Коламбус Блю Джекетс, известный хоккеист Джонни Годро скончался в возрасте 31 года. Это сообщила пресс-служба франшизы.

Коламбус выпустил пресс-релиз, где отметил, что шокирован произошедшим событием и попросил молиться за семью Джонни.

Читай также: Игрок уругвайского топ-клуба умер в возрасте 27 лет

"Команда Коламбус Блю Джекетс шокирована и опустошена этой невероятной трагедией. Джонни был не только замечательным хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем искренние соболезнования его жене Мередит, детям, Ноа и Джонни, родителям, их родным и близким в связи с внезапной утратой Джонни и Мэтью.

Джонни играл с большой радостью, которую чувствовали все, кто видел его на льду. Он приносил с собой настоящую любовь к хоккею везде, где играл: от Бостонского колледжа до Калгари Флеймс, от сборной США до Блю Джекетс. Он восхищал болельщиков так, как мог только «Джонни Хоккей». Влияние, которое он оказал на нашу организацию и наш спорт, было глубоким, но бледнеет по сравнению с тем незабываемым впечатлением, которое он произвел на всех, кто его знал. Джонни принял наше сообщество, когда приехал два года назад, и Коламбус принял его с распростертыми объятиями. Мы будем ужасно по нему скорбеть и сделаем все возможное, чтобы поддержать его семью и друг друга в этой трагедии.

В это время мы просим молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь, поскольку они скорбят", - сказано в сообщении.

Джонни и его брата Мэттью сбил автомобиль во время того, как они катались на велосипедах. По неофициальной информации, водитель автомобиля был пьян.

У 31-летнего Годро была жена Мередит и двое детей, дочь Ноа и сын Джонни Годро-младший.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коламбус джонни годро

Статьи по теме

НХЛ: Колорадо в упорной борьбе победил Сент-Луис, Коламбус в овертайме "перестрелял" Торонто НХЛ: Колорадо в упорной борьбе победил Сент-Луис, Коламбус в овертайме "перестрелял" Торонто
НХЛ: Баффало неожиданно обыграл Бостон, Айлендерс разгромили Коламбус НХЛ: Баффало неожиданно обыграл Бостон, Айлендерс разгромили Коламбус
Умер 24-летний хоккеист Коламбуса и сборной Латвии Умер 24-летний хоккеист Коламбуса и сборной Латвии
НХЛ: Питтсбург разгромил Рейнджерс, Коламбус и Тампа-Бэй забросили 10 шайб на двоих НХЛ: Питтсбург разгромил Рейнджерс, Коламбус и Тампа-Бэй забросили 10 шайб на двоих
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Лига конференций16:54
Лига конференций: Результаты жеребьевки
Европа16:43
Челси продал своего нападающего, который сыграл лишь 25 минут за основную команду
НХЛ16:07
Один из лидеров Коламбуса умер в возрасте 31 года
Лига Европы15:46
Лига Европы: результаты жеребьевки
Европа15:29
Легенда Реала и сборной Испании нашел новый клуб
Формула 115:25
Юниор, претендующий на место Хэмилтона, разбил болид на практике в Монце
Лига Европы14:41
Динамо узнало своих соперников в основном этапе Лиги Европы
Олимпийские игры14:39
Белый завоевал серебро Паралимпиады в метании копья, Дорошенко - четвертый
Европа14:14
Еще один испанский клуб подписал украинского вратаря
Лига Европы14:00
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK