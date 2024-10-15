НХЛ: Флорида обыграла Бостон, 15 шайб на двоих от Оттавы и Лос-Анджелеса

В ночь на вторник, 15 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 14 октября

Бостон – Флорида – 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Бичер (Лорей, Кастелик), 1:1 – 6 Лунделль, 1:2 – 11 Райнхарт (Боквист), 2:2 – 25 Карло (Кастелик, Кепке), 2:3 – 29 Райнхарт, 2:4 – 33 Лунделль (Форслинг), 3:4 – 34 Лорей (Бичер, Кастелик)

Нью-Джерси – Юта – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Кейси (Хишир), 2:0 – 28 Ноусен (Кейси), 3:0 – 50 Хишир (Братт, Джек Хьюз)

Оттава – Лос-Анджелес – 8:7 (1:2, 4:3, 2:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Фиала (Кларк, Копитар), 0:2 – 9 Льюис (Андерсон, Тюркотт), 1:2 – 10 Сэндерсон (Штюцле, Ткачак), 1:3 – 25 Кемпе (Копитар, Кларк), 2:3 – 30 Макьюэн (Дженсен), 2:4 – 31 Лаферрье (Кемпе, Берроуз), 3:4 – 35 Батерсон (Норрис, Сэндерсон), 4:4 – 35 Шабо (Штюцле), 4:5 – 36 Фиала (Копитар, Кларк), 5:5 – 37 Макьюэн (Годетт), 5:6 – 43 Лаферрье, 6:6 – 45 Жиру (Шабо, Пинто), 7:6 – 49 Норрис (Ткачак, Батерсон), 7:7 – 54 Жанно, 8:7 – 61 Норрис (Штюцле, Батерсон)

Рейнджерс – Детройт – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 11 Лафреньер (Джонс, Панарин), 1:1 – 19 Ларкин (Кэйн, Холл), 2:1 – 37 Крайдер (Панарин, Зибанежад), 3:1 – 44 Смит (Зибанежад), 4:1 – 58 Зибанежад (Труба, Панарин)

Монреаль – Питтсбург – 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 – 6 Эллер (Петтерссон, Пулюярви), 0:2 – 16 Ракелль (Бантинг, Малкин), 1:2 – 18 Гуле (Сузуки, Мэтисон), 2:2 – 22 Слафковски (Мэтисон, Сузуки), 3:2 – 34 Хейнеман, 3:3 – 36 Эллер, 3:4 – 47 Хэйс (Карлссон, Аччари), 3:5 – 51 Летанг (Гризлик, Малкин), 3:6 – 58 Малкин (Гризлик)

Колорадо – Айлендерс – 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Ричи (Мэнсон), 1:1 – 5 Ли (Мэйфилд, Хольмстрем), 1:2 – 18 Палмиери, 1:3 – 28 Нелсон (Пелек, Цыплаков), 1:4 – 31 Нелсон, 2:4 – 41 Миттлстадт (Макар, Маккиннон), 2:5 – 46 Дюклер (Хорват, Романов), 2:6 – 58 Барзэл (Пулок)

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