НХЛ: Вашингтон одолел Даллас, Флорида уступила Ванкуверу, победы Тампы, Рейнджерс и Эдмонтона

В ночь на пятницу, 18 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 17 октября

Монреаль – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 7 Бэррон (Сузуки, Кофилд), 1:1 – 18 Андерсон (Кемпе, Гавриков), 1:2 – 21 Лаферрье (Тюркотт, Спенс), 1:3 – 57 Энглунд (Байфилд), 1:4 – 59 Кемпе (Копитар, Гавриков)

Оттава – Нью-Джерси – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 22 Хаула (Майер, Ковачевич), 0:2 – 26 Бастиан, 0:3 – 52 Коттер (Диллон, Хэмилтон), 1:3 – 58 Ткачак (Сэндерсон, Жиру)

Тампа-Бэй – Вегас – 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Макнэбб (Айкел, Стоун), 1:1 – 10 Мозер (Лиллеберг, Эткинсон), 1:2 – 15 Дорофеев (Айкел, Теодор), 2:2 – 19 Кучеров (Генцел), 2:3 – 21 Барбашев (Теодор), 3:3 – 57 Хэйгл (Мозер, Чаффи), 4:3 – 59 Кучеров (Мозер, Хедман)

Вашингтон – Даллас – 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Блэкуэлл (Бек), 1:1 – 21 Уилсон (Макмайкл, Дюбуа), 2:1 – 26 Строум (Протас, Карлсон), 2:2 – 33 Робертсон (Джонстон, Хинтц), 3:2 – 37 Рэддиш

Коламбус – Баффало – 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 5 Чинахов (Джонсон, Веренски), 2:0 – 19 Марченко, 2:1 – 29 Маклауд (Гринуэй, Цукер), 3:1 – 32 Фантилли (Проворов, Веренски), 3:2 – 37 Кулих (Йокихарью, Козенс), 4:2 – 38 Оливер (Кристиансен, Силлинджер), 4:3 – 39 Пауэр, 5:3 – 41 Астон-Риз (Оливер, Кристиансен), 6:3 – 48 Сиверсон (Марченко), 6:4 – 57 Петерка (Далин, Томпсон)

Флорида – Ванкувер – 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 11 Блюгерс (Дебраск, Шервуд), 1:1 – 11 Боквист (Форслинг, Самоскевич), 1:2 – 26 К. Хьюз (Оман, Хейнен), 2:2 – 39 Лунделль (Райнхарт, Верхэге), 2:3 – 62 Миллер (Босер, К. Хьюз)

Детройт – Рейнджерс – 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 8 Панарин (Лафреньер, Трочек), 0:2 – 15 Панарин (Трочек, Фокс), 1:2 – 21 Зайдер (Рэймонд, Комфер), 1:3 – 28 Трочек (Фокс, Панарин), 1:4 – 31 Панарин (Трочек, Фокс), 1:5 – 32 Манчини (Хитил, Какко), 2:5 – 56 Комфер (Густафссон, Чиарот)

Нэшвилл – Эдмонтон – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Форсберг (О′Райлли, Йоси), 1:1 – 17 Кулак (Янмарк-Нюлен), 1:2 – 30 Скиннер (Нерс), 2:2 – 37 Маршессо (Сарос, Йоси), 2:3 – 38 Макдэвид (Драйзайтль, Экхольм), 2:4 – 59 Кулак

Сент-Луис – Айлендерс – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайба: 1:0 – 62 Нейборс (Хофер, Броберг)

Чикаго – Сан-Хосе – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Холл (Броди), 2:0 – 19 Бертуцци (Бедард, Терявяйнен), 3:0 – 21 Фолиньо (Бедард, Терявяйнен), 3:1 – 38 Тоффоли (Гранлунд, Эклунд), 4:1 – 42 Дикинсон (Андерсон), 4:2 – 42 Зеттерлунд (Эклунд, Гранлунд)

Сиэтл – Филадельфия – 6:4 (1:2, 4:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Лоутон (Хэтэуэй, Пелинг), 1:1 – 18 Монтур (Эванс, Стивенсон), 1:2 – 19 Лоутон (Пелинг, Хэтэуэй), 2:2 – 23 Макканн (Данн, Бураковски), 3:2 – 34 Толванен (Райт, Бураковски), 4:2 – 37 Эберле (Гурде, Макканн), 5:2 – 37 Райт (Макканн, Эберле), 5:3 – 50 Йорк (Бринк, Лоутон), 5:4 – 52 Драйсдейл (Мичков), 6:4 – 54 Бьоркстранн (Ларссон, Шварц)

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