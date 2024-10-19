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НХЛ: Виннипег уничтожил Сан-Хосе, камбэк Колорадо в матче с Анахаймом

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:47
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 19 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 18 октября

Питтсбург – Каролина – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

  • 1:0 – 12 О'Коннор (Пулюярви, Эллер)
  • 1:1 – 13 Блэйк (Котканиеми, Робинсон)
  • 1:2 – 26 Нечас (Ахо, Джарвис)
  • 1:3 – 37 Гостисбеер (Нечас, Свечников)
  • 1:4 – 51 Рословик (Орлов, Котканиеми)

Виннипег – Сан-Хосе – 8:3 (4:1, 1:1, 3:1)

  • 1:0 – 1 Моррисси (Элерс, Миллер)
  • 2:0 – 9 Элерс (Шайфли, Виларди)
  • 2:1 – 11 Тоффоли (Гранлунд, Уолмэн)
  • 3:1 – 13 Элерс (Перфетти)
  • 4:1 – 18 Пионк (Наместников, Иафалло)
  • 5:1 – 21 Коннор (Виларди, Пионк)
  • 5:2 – 30 Канин (Сиси, Грундстрем)
  • 6:2 – 49 Перфетти (Наместников, Иафалло)
  • 6:3 – 50 Зеттерлунд (Гранлунд, Тоффоли)
  • 7:3 – 52 Перфетти (Наместников, Пионк)
  • 8:3 – 59 Наместников (Перфетти, Пионк)

Колорадо – Анахайм – 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

  • 0:1 – 6 Карлссон ()
  • 0:2 – 19 Строум (Думулин)
  • 1:2 – 21 Миттлстадт (Макар, Коваленко)
  • 2:2 – 41 Колтон (Рантанен, Миттлстадт)
  • 3:2 – 51 Колтон (Маккиннон, Рантанен)
  • 3:3 – 59 Терри (Зеллвегер)
  • 4:3 – 64 Маккиннон (Рантанен)

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