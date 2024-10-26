НХЛ: Эдмонтон унизил Питсбург, поражения Чикаго и Оттавы
В ночь на субботу, 26 октября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 25 октября
Вегас – Оттава – 6:4 (2:3, 1:1, 3:0)
0:1 – 2 Годетт (Бернар-Докер, Райнхарт)
0:2 – 12 Жиру (Батерсон, Дженсен)
1:2 – 17 Руа (Пьетранжело, Пирсон)
2:2 – 17 Хаг (Хольц)
2:3 – 18 Батерсон ()
3:3 – 26 Барбашев (Хэнифин, Пьетранжело)
3:4 – 37 Годетт (Штюцле, Жиру)
4:4 – 56 Гертл (Айкел, Стоун)
5:4 – 57 Колесар (Пьетранжело, Пирсон)
6:4 – 58 Барбашев (Стоун, Айкел)
Нью-Джерси – Айлендерс – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 1 Нелсон (Палмиери, Пелек)
1:1 – 11 Хишир (Диллон, Братт)
1:2 – 14 Ли (Пажо, Добсон)
2:2 – 25 Лазар (Зигентхалер, Коттер)
2:3 – 31 Палмиери (Нелсон, Романов)
3:3 – 58 Братт ()
3:4 – 61 Хорват (Пулок, Барзэл)
Чикаго – Нэшвилл – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
1:0 – 2 Смит (Аллан, Райхел)
2:0 – 25 Бедард (Мерфи, Влашич)
2:1 – 33 Форсберг (Каррье, Нюквист)
2:2 – 37 Нюквист (Смит, Каррье)
2:3 – 53 Шей (Евангелиста, Новак)
Эдмонтон – Питтсбург – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
1:0 – 33 Драйзайтль (Бушар, Арвидссон)
2:0 – 37 Бушар (Подколзин, Арвидссон)
3:0 – 41 Нюджент-Хопкинс (Экхольм, Хайман)
4:0 – 47 Экхольм (Арвидссон)
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