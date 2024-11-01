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НХЛ: Каролина унизила Бостон, крупные победы Эдмонтона и Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:10
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 1 ноября, прошел очередной игровой день на старте регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 31 октября

Вашингтон – Монреаль – 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)

1:0 – 23 Уилсон (Карлсон, Овечкин)
1:1 – 29 Кофилд (Сузуки)
1:2 – 30 Галлахер (Дворак, Хатсон)
2:2 – 31 Дьюхэйм (ван Римсдайк, Рэддиш)
3:2 – 32 Врана ()
3:3 – 38 Сузуки (Хатсон, Савар)
4:3 – 44 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк)
5:3 – 44 Протас (Строум, Овечкин)
6:3 – 52 Овечкин (Строум, Протас)

Каролина – Бостон – 8:2 (4:1, 2:1, 2:0)

1:0 – 6 Рословик (Свечников, Ахо)
1:1 – 13 Маршанд (Линдхольм, Пастрняк)
2:1 – 17 Свечников (Нечас, Гостисбеер)
3:1 – 17 Блэйк (Каррье, Орлов)
4:1 – 18 Нечас (Гостисбеер, Джарвис)
4:2 – 23 Линдхольм (Пастрняк, Кастелик)
5:2 – 28 Свечников (Нечас, Джарвис)
6:2 – 29 Рословик (Мартинук)
7:2 – 47 Уокер ()
8:2 – 52 Котканиеми (Нечас)

Питтсбург – Анахайм – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

0:1 – 15 Киллорн (Готье, Зеграс)
1:1 – 41 Кросби (Карлссон, Гризлик)
2:1 – 62 Кросби (Глэсс)

Торонто – Сиэтл – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

1:0 – 19 Найз (Мэттьюс, Марнер)
2:0 – 21 В. Нюландер (Таварес, Райлли)
3:0 – 29 В. Нюландер (Пачиоретти, Таварес)
3:1 – 56 Толванен (Бенирс, Эванс)
4:1 – 58 Мэттьюс ()

Филадельфия – Сент-Луис – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

1:0 – 11 Хэтэуэй (Силер, Пелинг)
1:1 – 49 Уокер (Болдук, Броберг)
2:1 – 57 Бринк (Лоутон, Фараби)

Нэшвилл – Эдмонтон – 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

0:1 – 1 Арвидссон (Подколзин, Драйзайтль)
1:1 – 5 Форсберг ()
1:2 – 9 Перри (Philp, Каджула)
1:3 – 29 Драйзайтль ()
1:4 – 41 Драйзайтль (Бушар, Экхольм)
1:5 – 52 Хайман (Скиннер, Нерс)

Сан-Хосе – Чикаго – 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

1:0 – 6 Смит (Сиси, Канин)
1:1 – 7 Донато (Мерфи, Михеев)
1:2 – 8 Бертуцци (Холл, Мерфи)
2:2 – 21 Веннберг (Уолмэн, Зеттерлунд)
3:2 – 30 Смит ()

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