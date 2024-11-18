НХЛ: Нэшвилл обыграл Ванкувер, Рейнджерс и Вашингтон выиграли свои матчи
Состоялись очередные поединки в рамках НХЛ.
В ночь с 17 на 18 ноября состоялось четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лидеры Востока из Каролины первыми пропустили, но все же комфортно обыграли Сент-Луис.
Вегас почти без шансов уступил Вашингтону, а Сиэтл не смог забить ни одной шайбы в ворота Рейнджерса. Самый яростный матч прошел в Ванкувере, где хозяева уступили, хотя и вели в счете по ходу встречи.
Каролина – Сент-Луис 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Вегас – Вашингтон 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Сиэтл – Рейнджерс 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Ванкувер – Нэшвилл 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
На ISPORT также можно ознакомиться с результатами игрового дня в Национальной баскетбольной Ассоциации.
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