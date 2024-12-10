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Хоккей

НХЛ: Детройт и Монреаль победили по буллитам

Состоялись три матча регулярного чемпионата.
Сегодня, 07:43
Getty Images
Getty Images

В Национальной Хоккейной Лиге США состоялись три поединка регулярного чемпионата и только в одном из них команды смогли обнаружить победителя в основное время – это Чикаго победило Нью-Йорк Рейнджерс.

Остальные две встречи дошли до самой серии буллитов и только одна команда не смогла реализовать хотя бы одну

Баффало – Детройт 5:5 (по буллитам 1:2)
Шайбы: Бенсон, 1:38, Томпсон, 10:25, Цукер, 15:26, 29:46, Обе-Кюбель, 22:26 - Дебринкет, 4:05, Копп, 4:46, 50:27, Реймонд, 21:05, Зайдер, 15:42

Буллиты: Томпсон (промах), Петерка (промах), Так (гол) – Реймонд (гол), Кейн (промах), Ларкин (гол)

Рейнджерс - Чикаго 1:2
Шайбы: Кулли, 19:17 – Бертуцци, 8:10, Холл, 26:16

Монреаль Канадиенс- Анахайм Дакс 2:2 (по буллитам 2:0)
Шайбы: Лайне, 2:36, Дак, 24:36 - Терри, 10:49, 24:25

Буллиты: Лайне (гол), Кофилд (гол) - Мактавиш (промах), Терри (промах)

На ISPORT также можно ознакомиться с результатами ночи в Национальной Баскетбольной Ассоциации.

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