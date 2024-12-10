НБА: Никс одержали победу в Канаде

В ночь на 10 декабря состоялся только один поединок Национальной баскетбольной Ассоциации, в котором Торонто Репторз дома уступили Нью-Йорк Никс.

Три лидера гостей набрали по 20 и более очков, что и стало залогом успеха.

Также стоит отметить, что главный тренер Никс Том Тибодо уже не в первый раз играет короткой ротацией в восемь человек, а несколько игроков основы провели на паркете более 40 минут.

Торонто - Нью-Йорк 108:113 (27:34, 34:26, 25:23, 22:30)

Торонто: Баррет (30+8 подборов), Уолтер 19), Барнс (15), Пелтль (10+12 подборов), Митчелл (8), Агбаджи (7), Дик (7), Могбо (6), Олиник (6) ).

Нью-Йорк: Таунс (24+15 каблуков), Бриджес (23), Брансон (20+11 ассистов), Ануноби (14), Гарт, 10), МакБрайд (8), Пэйн (7), Ачиува (7).

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