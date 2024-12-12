НХЛ: Баффало в очередной раз проиграло, Анахайм без шансов уступил Оттави

В рамках игрового дня в НХЛ прошли две встречи.

В Национальной Хоккейной Лиге в ночь с 11 на 12 декабря состоялось два матча.

В первом из них Нью-Йорк Рейнджерс приехали в гости в Баффало и нанесли им очередное поражение, ставшее уже восьмым подряд для Сейбрс.

Баффало – Рейнджерс 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Второй матч также продолжил серию поражений одной из команд - Анахайм Дакс проиграли четвертый раз подряд, а вот Оттава выиграла уже третий из последних четырех поединков и несколько приблизилась к зоне плей-офф.

Оттава – Анахайм 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

На ISPORT также можно узнать о результаты матчей игровой ночи в Национальной Баскетбольной Ассоциации.

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