НХЛ: Баффало в очередной раз проиграло, Анахайм без шансов уступил Оттави
В рамках игрового дня в НХЛ прошли две встречи.
В Национальной Хоккейной Лиге в ночь с 11 на 12 декабря состоялось два матча.
В первом из них Нью-Йорк Рейнджерс приехали в гости в Баффало и нанесли им очередное поражение, ставшее уже восьмым подряд для Сейбрс.
Баффало – Рейнджерс 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Второй матч также продолжил серию поражений одной из команд - Анахайм Дакс проиграли четвертый раз подряд, а вот Оттава выиграла уже третий из последних четырех поединков и несколько приблизилась к зоне плей-офф.
Оттава – Анахайм 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
На ISPORT также можно узнать о результаты матчей игровой ночи в Национальной Баскетбольной Ассоциации.
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