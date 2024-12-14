НХЛ: Оттава обыграла Каролину

Сегодня состоялся только один матч.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялся один поединок – Оттава приехала в гости в Каролину и неожиданно одержала победу.

Именно хозяева были несомненными фаворитами противостояния, но за весь матч так и не смогли ни разу.

Каролина - Оттава - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

На ISPORT также можно ознакомиться с результатами матчей игрового дня в Национальной Баскетбольной Ассоциации.

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