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НХЛ: Оттава обыграла Каролину

Сегодня состоялся только один матч.
Сегодня, 09:24
Getty Images
Getty Images

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялся один поединок – Оттава приехала в гости в Каролину и неожиданно одержала победу.

Именно хозяева были несомненными фаворитами противостояния, но за весь матч так и не смогли ни разу.

Каролина - Оттава - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

На ISPORT также можно ознакомиться с результатами матчей игрового дня в Национальной Баскетбольной Ассоциации.

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