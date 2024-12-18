НХЛ: Монреаль уничтожил Баффало, Чикаго шокировал Вашингтон
В ночь на среду, 18 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись десять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 17 декабря
Монреаль – Баффало – 6:1 (2:0, 4:1, 0:0)
1:0 – 1 Армия (Хейнеман, Эванс)
2:0 – 6 Лайне (Слафковски, Сузуки)
2:1 – 23 Козенс (Пауэр, Петерка)
3:1 – 25 Слафковски (Савар, Кофилд)
4:1 – 29 Лайне (Хатсон, Сузуки)
5:1 – 30 Лайне (Хатсон, Кофилд)
6:1 – 39 Андерсон (Галлахер, Дворак)
Питтсбург – Лос-Анджелес – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 1 Кемпе (Гавриков, Копитар)
1:1 – 26 Малкин (Раст, Бантинг)
1:2 – 31 Тюркотт (Спенс, Гавриков)
2:2 – 54 Гризлик (Ракелль, Кросби)
3:2 – 61 Ракелль (Бантинг, Карлссон)
Тампа-Бэй – Коламбус – 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)
1:0 – 3 Гленденинг (Лиллеберг, Пербикс)
2:0 – 21 Пол ()
3:0 – 27 Генцел (Пол)
4:0 – 34 Чаффи (Хэйгл, Пол)
4:1 – 47 Пююхтия (Курали)
4:2 – 48 Фантилли (Марченко)
4:3 – 54 Силлинджер (Марченко, Воронков)
5:3 – 57 Пойнт (Генцел, Кучеров)
Каролина – Айлендерс – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
1:0 – 5 Свечников (Гостисбеер, Ахо)
2:0 – 8 Мартинук (Дж.Стаал)
3:0 – 31 Джост (Рословик, Гостисбеер)
4:0 – 39 Ахо (Слэвин, Робинсон)
Нэшвилл – Рейнджерс – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 13 Маршессо (Форсберг, Стэмкос)
2:0 – 51 Вилсби (Форсберг, Стэмкос)
Сент-Луис – Нью-Джерси – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
0:1 – 15 Палат (Пеши, Люк Хьюз)
0:2 – 33 Ноусен (Джек Хьюз, Хишир)
0:3 – 43 Диллон ()
1:3 – 50 Кайру (Шенн, Фолк)
1:4 – 56 Братт (Джек Хьюз)
Чикаго – Вашингтон – 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
0:1 – 4 Дюбуа ()
0:2 – 13 Манджипани (Врана, Эллер)
1:2 – 41 Михеев (Терявяйнен)
2:2 – 54 Броди (Терявяйнен, Михеев)
3:2 – 57 Донато (Терявяйнен, Мерфи)
Калгари – Бостон – 3:4 (0:0, 3:1, 0:2, 0:1)
1:0 – 21 Кадри (Поспишил, Юбердо)
2:0 – 21 Коронато (Баклунд, Колман)
2:1 – 26 Линдхольм ()
3:1 – 37 Ломберг (Пеллетье, Зари)
3:2 – 44 Гики (Лорей, Пик)
3:3 – 46 Маклафлин (Линдхольм, Маршанд)
3:4 – 64 Пастрняк (Макэвой)
Сиэтл – Оттава – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
0:1 – 28 Пинто (Амадио)
0:2 – 32 Грегор (Остапчук, Грейг)
0:3 – 44 Штюцле (Жиру, Годетт)
Сан-Хосе – Виннипег – 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
0:1 – 12 Коннор (Виларди, Шайфли)
1:1 – 21 Тоффоли (Селебрини, Коваленко)
1:2 – 27 Шайфли (Виларди, Перфетти)
2:2 – 37 Селебрини (Тоффоли, Уолмэн)
3:2 – 44 Зеттерлунд (Уолмэн)
3:3 – 51 Коннор (Шайфли, Виларди)
3:4 – 58 Лаури (Эпплтон, Демело)
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