iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Детройт и Филадельфия забросили 10 шайб, Юта вырвала победу у Ванкувера

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:20
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 19 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 18 декабря

Детройт – Филадельфия – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

0:1 – 1 Конекны (Кутюрье, Фараби)
1:1 – 18 Комфер (Рэймонд, Ларкин)
2:1 – 30 Дебринкет (Кэйн)
2:2 – 30 Кэйтс (Силер, Фоерстер)
3:2 – 36 Расмуссен (Комфер)
4:2 – 37 Велено (Фишер)
4:3 – 43 Пелинг (Сэнхайм, Кутюрье)
4:4 – 45 Типпет (Драйсдейл, Лоутон)
5:4 – 47 Кэйн (Зайдер)
6:4 – 58 Рэймонд (Ларкин)

Даллас – Торонто – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

1:0 – 5 Стил (Станковен, Бек)
1:1 – 6 Доми (Райлли)
2:1 – 21 Дадонов (Бенн, Джонстон)
2:2 – 25 В. Нюландер (Марнер, Мэттьюс)
2:3 – 25 Робертсон ()
2:4 – 31 Макмэнн (Робертсон)
3:4 – 57 Блэкуэлл (Хейсканен, Дадонов)
3:5 – 58 В. Нюландер (Таварес)

Миннесота – Флорида – 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

0:1 – 3 Экблад (Самоскевич, Боквист)
1:1 – 16 Росси (Болди, Капризов)
1:2 – 18 Самоскевич (Экблад)
1:3 – 35 Ткачак (Верхэге, Барков)
1:4 – 38 Ткачак (Экблад, Верхэге)
1:5 – 51 Миккола (Райнхарт, Лунделль)
1:6 – 59 Луостаринен (Родригес)

Анахайм – Виннипег – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

1:0 – 24 Ватрано (Строум, Гудас)
1:1 – 30 Виларди (Коннор, Элерс)
1:2 – 44 Шайфли (Коннор)
2:2 – 55 Ватрано (Гудас, Лакомб)
3:2 – 59 Терри (Ватрано)

Юта – Ванкувер – 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

0:1 – 32 Хейнен (К. Хьюз)
0:2 – 42 Джошуа (К. Хьюз, Блюгерс)
1:2 – 49 Келлер (Хэйтон, Шмалц)
2:2 – 55 Гюнтер (Кули, Келлер)
3:2 – 64 Сергачев (Кули)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Дочь Суркиса впервые показала сына - отец футболист Динамо Дочь Суркиса впервые показала сына - отец футболист Динамо
Стало известно, будет ли отец Фьюри в углу в реванше с Усиком Стало известно, будет ли отец Фьюри в углу в реванше с Усиком
Футбол сегодня: Тоттенхэм сыграет с МЮ, матч Интера и тур в Лиге конференций Футбол сегодня: Тоттенхэм сыграет с МЮ, матч Интера и тур в Лиге конференций
"Будет проигрывать каждый раунд": Беллью сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри "Будет проигрывать каждый раунд": Беллью сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: третий этап Кубка мира начнется во Франции
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

Украина10:00
Дочь Суркиса впервые показала сына - отец футболист Динамо
Бокс09:27
Стало известно, будет ли отец Фьюри в углу в реванше с Усиком
Европа09:02
Футбол сегодня: Тоттенхэм сыграет с МЮ, матч Интера и тур в Лиге конференций
Бокс08:41
"Будет проигрывать каждый раунд": Беллью сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
НХЛ08:20
НХЛ: Детройт и Филадельфия забросили 10 шайб, Юта вырвала победу у Ванкувера
Европа07:50
Назван главный фаворит на Забарного
Бокс07:25
Холифилд сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Европа00:55
Семья, владеющая Ромой, приобретет еще один клуб с украинцем в составе
Европа00:29
ПСЖ оторвался от Монако в чемпионской гонке благодаря победе в "голевой перестрелке"
Европа00:08
Рома разгромила Сампдорию с помощью дубля Довбика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK