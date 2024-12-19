НХЛ: Детройт и Филадельфия забросили 10 шайб, Юта вырвала победу у Ванкувера
В ночь на четверг, 19 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 18 декабря
Детройт – Филадельфия – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
0:1 – 1 Конекны (Кутюрье, Фараби)
1:1 – 18 Комфер (Рэймонд, Ларкин)
2:1 – 30 Дебринкет (Кэйн)
2:2 – 30 Кэйтс (Силер, Фоерстер)
3:2 – 36 Расмуссен (Комфер)
4:2 – 37 Велено (Фишер)
4:3 – 43 Пелинг (Сэнхайм, Кутюрье)
4:4 – 45 Типпет (Драйсдейл, Лоутон)
5:4 – 47 Кэйн (Зайдер)
6:4 – 58 Рэймонд (Ларкин)
Даллас – Торонто – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
1:0 – 5 Стил (Станковен, Бек)
1:1 – 6 Доми (Райлли)
2:1 – 21 Дадонов (Бенн, Джонстон)
2:2 – 25 В. Нюландер (Марнер, Мэттьюс)
2:3 – 25 Робертсон ()
2:4 – 31 Макмэнн (Робертсон)
3:4 – 57 Блэкуэлл (Хейсканен, Дадонов)
3:5 – 58 В. Нюландер (Таварес)
Миннесота – Флорида – 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
0:1 – 3 Экблад (Самоскевич, Боквист)
1:1 – 16 Росси (Болди, Капризов)
1:2 – 18 Самоскевич (Экблад)
1:3 – 35 Ткачак (Верхэге, Барков)
1:4 – 38 Ткачак (Экблад, Верхэге)
1:5 – 51 Миккола (Райнхарт, Лунделль)
1:6 – 59 Луостаринен (Родригес)
Анахайм – Виннипег – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
1:0 – 24 Ватрано (Строум, Гудас)
1:1 – 30 Виларди (Коннор, Элерс)
1:2 – 44 Шайфли (Коннор)
2:2 – 55 Ватрано (Гудас, Лакомб)
3:2 – 59 Терри (Ватрано)
Юта – Ванкувер – 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
0:1 – 32 Хейнен (К. Хьюз)
0:2 – 42 Джошуа (К. Хьюз, Блюгерс)
1:2 – 49 Келлер (Хэйтон, Шмалц)
2:2 – 55 Гюнтер (Кули, Келлер)
3:2 – 64 Сергачев (Кули)
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