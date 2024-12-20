iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ. Нью-Джерси сенсационно проиграл Коламбусу, три матча завершились овертаймами

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Сегодня, 09:58
Getty Images
Getty Images

Девять поединков в рамках регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги прошло в ночь на 20 декабря. И сразу в первом же из них произошла сенсация – лидеры Востока Нью-Джерси уступили Коламбусу.

Коламбус – Нью-Джерси – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Тампа-Бэй – Сент-Луис – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Филадельфия – Лос-Анджелес – 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)

Нэшвилл - Питтсбург - 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Чикаго – Сиэтл – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Калгари – Оттава – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Эдмонтон – Бостон – 3:2 ВТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Вегас – Ванкувер – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Сан-Хосе – Колорадо – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

На ISPORT можно ознакомиться с результатами и просмотреть обзоры всех матчей дня в Национальной Баскетбольной Ассоциации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бывший легионер Динамо остался без клуба после разрыва контракта Бывший легионер Динамо остался без клуба после разрыва контракта
Суперлига: Кривбасс сыграет с Ровно, Мавпы против Луцка Суперлига: Кривбасс сыграет с Ровно, Мавпы против Луцка
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира в Анси Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира в Анси
Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя
Помочь журналистам

Видео

Фьюри вышел и ушел, Усик устроил шоу и поработал в ринге: видео открытой тренировки
Фьюри вышел и ушел, Усик устроил шоу и поработал в ринге: видео открытой тренировки

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Улдаль одержал дебютную победу на Кубке мира, Дудченко и Мандзин - в топ-20 спринта
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

Европа10:52
Бывший легионер Динамо остался без клуба после разрыва контракта
Украина10:17
Суперлига: Кривбасс сыграет с Ровно, Мавпы против Луцка
Биатлон10:05
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира в Анси
НХЛ09:58
НХЛ. Нью-Джерси сенсационно проиграл Коламбусу, три матча завершились овертаймами
Бокс09:47
Александр Усик – Тайсон Фьюри: онлайн-трансляция боя
НБА09:19
НБА: Карри провел худший матч в карьере, Таунс разбил Миннесоту
Лига конференций08:52
Определились все участники плей-офф Лиги конференций
Лига Европы08:30
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
Европа08:08
Футбол сегодня: Бавария встретится с Лейпцигом, Жирона проведет свой матч
Европа07:46
Найкращий подарунок на світі: Грізманн похвалився цікавим презентом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK