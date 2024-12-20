НХЛ. Нью-Джерси сенсационно проиграл Коламбусу, три матча завершились овертаймами

Девять поединков в рамках регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги прошло в ночь на 20 декабря. И сразу в первом же из них произошла сенсация – лидеры Востока Нью-Джерси уступили Коламбусу.

Коламбус – Нью-Джерси – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Тампа-Бэй – Сент-Луис – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Филадельфия – Лос-Анджелес – 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)

Нэшвилл - Питтсбург - 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Чикаго – Сиэтл – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Калгари – Оттава – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Эдмонтон – Бостон – 3:2 ВТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

Вегас – Ванкувер – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Сан-Хосе – Колорадо – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

На ISPORT можно ознакомиться с результатами и просмотреть обзоры всех матчей дня в Национальной Баскетбольной Ассоциации.

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