НХЛ: Флорида одолела Тампу, в Солт-Лейк-Сити довели до буллитов

Шесть поединков прошли в ночь с 22 по 23 декабря в Национальной хоккейной Лиге. Нью-Йорк Рейнджерс дома безвольно уступили Каролине, Флорида одолела Тампу, а Вашингтон обыграл Лос-Анджелес.

Юта дома забила четыре и пропустила четыре от Анахайма, овертайм не определил победителя, а потому все решалось в серии буллитов.

Рейнджерс – Каролина 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Вашингтон – Лос-Анджелес 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Тампа-Бэй-Флорида 2:4 (1:1, 0:2, 1:2)

Юта – Анахайм 4:4, по буллитам 0:1 (2:1, 2:1, 0:2, 0:0)

Эдмонтон – Оттава 3:1 (1:0, 1:1, 1:1)

Колорадо - Сиэтл 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

На ISPORT также можно ознакомиться с результатами матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации.

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