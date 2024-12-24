НХЛ: Питтсбург и Филадельфия забросили 10 шайб, Баффало уничтожил Айлендерс, успех Бостона
В ночь на вторник, 24 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 23 декабря
Нью-Джерси – Рейнджерс – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
1:0 – 4 Джек Хьюз (Хэмилтон, Братт)
2:0 – 24 Майер (Палат, Мерсер)
3:0 – 31 Джек Хьюз (Братт, Люк Хьюз)
4:0 – 48 Ноусен (Майер, Хишир)
5:0 – 52 Мерсер (Люк Хьюз, Джек Хьюз)
Торонто – Виннипег – 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
0:1 – 16 Коннор (Моррисси, Виларди)
0:2 – 21 Коннор (Шайфли)
1:2 – 25 Таварес (В. Нюландер, Марнер)
1:3 – 43 Шайфли (Коннор, Виларди)
1:4 – 51 Шайфли (Моррисси, Виларди)
2:4 – 53 Таварес (В. Нюландер, Маккейб)
2:5 – 59 Шайфли (Коннор)
Бостон – Вашингтон – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
1:0 – 19 Брэзо (Лорей, Гики)
1:1 – 24 Врана (Дюбуа, Сандин)
2:1 – 53 Линдхольм (Койл, Маршанд)
3:1 – 56 Койл (Макэвой, Маршанд)
4:1 – 58 Маршанд ()
Коламбус – Монреаль – 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)
1:0 – 12 Воронков (Монахан)
2:0 – 18 Джонсон (Оливер, Веренски)
2:1 – 22 Савар (Сузуки, Кофилд)
3:1 – 23 Харрис (Марченко, Монахан)
3:2 – 27 Хатсон (Кофилд, Слафковски)
3:3 – 34 Эванс (Савар, Хейнеман)
3:4 – 41 Армия (Каррье, Эванс)
4:4 – 43 Воронков (Веренски, Марченко)
5:4 – 57 Марченко (Веренски, Монахан)
Детройт – Сент-Луис – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 16 Холлоуэй (Кайру, Фаулер)
0:2 – 21 Тексье (Бучневич, Томас)
0:3 – 27 Холлоуэй (Парайко, Шенн)
0:4 – 55 Холлоуэй (Томас, Парайко)
Флорида – Тампа-Бэй – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
0:1 – 6 Кучеров (Сирелли, Хедман)
0:2 – 9 Генцел (Хедман, Хэйгл)
0:3 – 16 Чаффи (Пол, Сирелли)
0:4 – 54 Хэйгл (Чернак)
Питтсбург – Филадельфия – 7:3 (4:1, 1:2, 2:0)
1:0 – 1 Раст (Ракелль, Кросби)
1:1 – 6 Замула (Лоутон, Пелинг)
2:1 – 11 Ракелль (Карлссон, Раст)
3:1 – 16 Бантинг (Кросби, Малкин)
4:1 – 17 Томазино (Ракелль, Кросби)
4:2 – 24 Кэйтс (Йорк, Бринк)
4:3 – 33 Кутюрье (Лоутон, Конекны)
5:3 – 38 Бантинг (Карлссон, Малкин)
6:3 – 57 Кросби ()
7:3 – 59 Лизотт (Ньето, Ши)
Айлендерс – Баффало – 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
0:1 – 2 Маленстин (Маклауд, Брайсон)
0:2 – 16 Кулих (Далин, Козенс)
0:3 – 26 Цукер (Далин, Куинн)
0:4 – 35 Бенсон (Кулих, Далин)
0:5 – 38 Куинн (Петерка, Козенс)
1:5 – 39 Палмиери (Джордж, Дюклер)
1:6 – 50 Томпсон (Далин)
1:7 – 55 Кулих ()
Миннесота – Чикаго – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
0:1 – 6 Бедард (Холл)
1:1 – 11 Капризов (Зукарелло-Асен, Росси)
1:2 – 26 Фолиньо (Донато, Назар)
2:2 – 27 Сперджен (Шор, Тренин)
3:2 – 42 Фэйбер (Хуснутдинов, Брудин)
4:2 – 58 Фолиньо (Тренин)
4:3 – 59 Дикинсон (Холл, Райхел)
Нэшвилл – Каролина – 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
1:0 – 13 Стэмкос (Форсберг)
2:0 – 31 Маршессо (Евангелиста, Новак)
3:0 – 41 О′Райлли (Маршессо, Форсберг)
4:0 – 42 Янковски (Сиссонс)
4:1 – 44 Дж.Стаал (Каррье, Мартинук)
4:2 – 45 Ахо (Рословик, Джарвис)
5:2 – 56 Маршессо (Форсберг)
Ванкувер – Сан-Хосе – 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
0:1 – 11 Эклунд (Селебрини, Гранлунд)
1:1 – 14 Босер (Деарне, К. Хьюз)
2:1 – 36 Шервуд (Хегландер, Блюгерс)
3:1 – 37 Петтерссон (Гарланд, Дебраск)
4:1 – 37 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер)
4:2 – 44 Сиси (Зеттерлунд)
4:3 – 59 Канин (Тоффоли, Селебрини)
Юта – Даллас – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
0:1 – 11 Блэкуэлл (Бек)
1:1 – 12 Стенлунд (Карконе, Коул)
1:2 – 32 Хинтц (Робертсон, Бурк)
1:3 – 37 Бенн (Харли, Джонстон)
2:3 – 51 Хэйтон (Келлер, Шмалц)
Вегас – Анахайм – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
1:0 – 19 Пирсон (Колесар)
1:1 – 41 Мактавиш (Фаббри, Гудас)
2:1 – 49 Гертл (Теодор, Айкел)
3:1 – 55 Колесар (Гертл, Карлссон)
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