НХЛ: Сент-Луис и Нэшвилл забросили 11 шайб, Коламбус разбил Бостон, Вегас обыграл Сан-Хосе
В ночь на субботу, 28 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 27 декабря
Нью-Джерси – Каролина – 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
0:1 – 10 Робинсон (Бернс, Блэйк)
1:1 – 16 Палат (Зигентхалер, Ковачевич)
2:1 – 16 Хишир (Люк Хьюз, Ноусен)
2:2 – 21 Бернс (Рословик)
3:2 – 24 Люк Хьюз (Братт, Пеши)
4:2 – 28 Мерсер (Диллон, Джек Хьюз)
Коламбус – Бостон – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
1:0 – 11 Монахан (Марченко, Веренски)
1:1 – 15 Заха (Пастрняк)
2:1 – 27 Фантилли (Проворов, Воронков)
3:1 – 28 Монахан (Фаббро, Веренски)
4:1 – 29 Воронков (Веренски, Джонсон)
5:1 – 39 Воронков (Веренски, Марченко)
6:1 – 43 Марченко (Джонсон, Пююхтия)
6:2 – 44 Койл (Маршанд, Линдхольм)
Баффало – Чикаго – 6:2 (4:0, 0:1, 2:1)
1:0 – 9 Бенсон (Байрэм, Далин)
2:0 – 12 Так (Далин, Томпсон)
3:0 – 12 Куинн (Петерка, Козенс)
4:0 – 19 Козенс (Куинн)
4:1 – 36 Бертуцци (Бедард, Холл)
4:2 – 43 Джонс (Райхел, Марун)
5:2 – 45 Так (Лафферти, Маклауд)
6:2 – 55 Так ()
Детройт – Торонто – 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)
0:1 – 2 Кемпф (Лоренц)
0:2 – 8 Марнер (Майерс, Таварес)
0:3 – 19 Марнер (Таварес, В. Нюландер)
0:4 – 36 Марнер (Пачиоретти, Экман-Ларссон)
0:5 – 39 Робертсон (Макмэнн, Доми)
1:5 – 48 Рэймонд (Ларкин, Зайдер)
2:5 – 52 Эдвинссон (Комфер, Тарасенко)
Даллас – Миннесота – 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
1:0 – 9 Дадонов (Бенн, Джонстон)
2:0 – 35 Джонстон (Любушкин, Дадонов)
2:1 – 50 Брудин (Зукарелло-Асен)
2:2 – 51 Фолиньо (Чисхольм, Сперджен)
2:3 – 61 Фэйбер (Росси, Болди)
Сент-Луис – Нэшвилл – 7:4 (4:2, 1:1, 2:1)
1:0 – 1 Томас ()
2:0 – 2 Болдук (Фолк, Сундквист)
2:1 – 5 Янковски (МакКэррон, Сиссонс)
3:1 – 10 Кайру (Холлоуэй, Фаулер)
3:2 – 13 Стэмкос (О′Райлли, Маршессо)
4:2 – 18 Фаулер (Холлоуэй)
4:3 – 25 Бланкенбург ()
5:3 – 35 Броберг ()
5:4 – 51 Маршессо (Форсберг, Стэмкос)
6:4 – 55 Томас (Фаулер, Кайру)
7:4 – 58 Парайко (Уокер)
Юта – Колорадо – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
0:1 – 31 Лехконен (Малински, Маккиннон)
1:1 – 43 Шмалц (Кули, Сергачев)
1:2 – 54 Лехконен (Маккиннон, Ничушкин)
1:3 – 58 Рантанен (Маккиннон)
1:4 – 59 Лехконен ()
Сан-Хосе – Вегас – 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)
0:1 – 6 Хэнифин (Пьетранжело, Олофссон)
1:1 – 14 Мухамадуллин (Смит, Зеттерлунд)
1:2 – 23 Стоун (Уайтклауд, Олофссон)
2:2 – 25 Смит (Зеттерлунд, Селебрини)
3:2 – 35 Тоффоли (Гудроу, Гранлунд)
3:3 – 41 Макнэбб (Пьетранжело, Айкел)
3:4 – 41 Айкел (Макнэбб, Стоун)
3:5 – 45 Дорофеев (Швиндт, Хауден)
3:6 – 59 Хауден (Пьетранжело, Карлссон)
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