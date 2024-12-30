НХЛ: Лос-Анджелес вырвал победу у Филадельфии, поражения Чикаго и Калгари
В ночь на понедельник, 30 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 29 декабря
Сент-Луис – Баффало – 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
0:1 – 6 Кребс (Далин, Байрэм)
0:2 – 13 Томпсон (Куинн, Цукер)
1:2 – 15 Шенн (Нейборс, Парайко)
2:2 – 45 Уокер (Торопченко, Парайко)
2:3 – 50 Цукер (Томпсон, Куинн)
2:4 – 56 Кулих (Самуэльссон)
Анахайм – Эдмонтон – 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
0:1 – 8 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)
0:2 – 11 Бушар (Браун, Арвидссон)
1:2 – 13 Готье (Лакомб)
1:3 – 29 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид)
2:3 – 32 Хеллесон ()
3:3 – 37 Фаббри (Готье, Мактавиш)
4:3 – 57 Строум (Терри)
5:3 – 59 Мактавиш (Фаббри)
Тампа-Бэй – Монреаль – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
0:1 – 12 Ньюхук (Лайне, Мэтисон)
1:1 – 21 Хэйгл ()
1:2 – 32 Дворак (Каррье, Гуле)
1:3 – 38 Эванс (Армия)
2:3 – 38 Кучеров (Рэддиш, Пойнт)
2:4 – 52 Армия (Хейнеман)
2:5 – 58 Галлахер (Каррье, Андерсон)
Детройт – Вашингтон – 4:2 (4:1, 0:0, 0:1)
1:0 – 3 Дебринкет (Зайдер, Чиарот)
2:0 – 6 Кэйн (Рэймонд, Густафссон)
2:1 – 12 Овечкин (Макмайкл, Чикран)
3:1 – 12 Дебринкет (Копп, Кэйн)
4:1 – 14 Рэймонд (Велено, Ларкин)
4:2 – 50 Дауд (Дьюхэйм, Рэддиш)
Питтсбург – Айлендерс – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
1:0 – 3 Бовилье (Гризлик, Бантинг)
2:0 – 21 Бантинг (Томазино, Кросби)
3:0 – 46 Малкин (Глэсс, Томазино)
3:1 – 53 Ли (Романов)
3:2 – 56 Хорват (Пелек, Пулок)
Миннесота – Оттава – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
1:0 – 17 Годро (Фолиньо, Чисхольм)
1:1 – 21 Грейг (Хэмоник, Ткачак)
1:2 – 52 Норрис (Батерсон, Сэндерсон)
1:3 – 59 Жиру ()
Вегас – Калгари – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 35 Хауден (Пирсон, Пьетранжело)
2:0 – 54 Олофссон (Айкел, Теодор)
3:0 – 59 Пирсон (Теодор, Дорофеев)
Чикаго – Даллас – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
1:0 – 12 Бедард (Терявяйнен, Джонс)
1:1 – 17 Бенн (Станковен, Дадонов)
1:2 – 28 Робертсон (Хейсканен, Бенн)
1:3 – 34 Дадонов (Робертсон, Дюшен)
1:4 – 41 Джонстон (Бенн, Дюшен)
1:5 – 42 Дюшен (Хейсканен, Джонстон)
Лос-Анджелес – Филадельфия – 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)
1:0 – 5 Фиала (Дано, Лаферрье)
1:1 – 8 Фоерстер (Сэнхайм, Йорк)
1:2 – 14 Лоутон (Фрост, Мичков)
2:2 – 16 Кемпе (Тюркотт, Кларк)
2:3 – 31 Мичков (Ристолайнен, Лоутон)
2:4 – 33 Фараби (Пелинг, Хэтэуэй)
3:4 – 35 Фогеле ()
4:4 – 46 Копитар (Моверар, Байфилд)
5:4 – 48 Копитар (Кемпе)
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