НХЛ: Вашингтон в серии буллитов проиграл аутсайдеру конференции, Нью-Джерси едва обыграл Сиэтл
ISPORT представляет результаты очередных матчей в НХЛ.
В Национальной Хоккейной Лиге прошли четыре поединка регулярного чемпионата. Сенсацию создали Баффало, которые смогли обыграть лидера Конференции Вашингтон в серии буллитов.
Также в основное время не определили победителя в Монреале, где местная команда только в овертайме обыграла Ванкувер.
Баффало – Вашингтон 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 2:1 после буллитов)
Монреаль – Ванкувер 5:4 ВТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)
Колорадо – Флорида 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Сиэтл – Нью-Джерси 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
На ISPORT также доступны результаты и видеообзоры матчей дня в Национальной баскетбольной Ассоциации.
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