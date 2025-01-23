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Хоккей

Новый клуб НХЛ потерял половину вариантов для нового названия

Руководство Юты столкнулось с неожиданными проблемами при выборе прозвища.
Вчера, 23:42
Юта / Getty Images
Юта / Getty Images

Команда из Солт-Лейк-Сити получила ряд отказов от патентного бюро. Юта не смогла зарегистрировать бренды Yeti, Venom и Blizzard, сообщает Sportsnet.

Ведомство по патентам и товарным знакам США отклонило заявки из-за "вероятности путаницы". В частности, название Йети прежде всего ассоциируется с производителем холодильников и морозильного оборудования Yeti. Похожая ситуация с Веном (Яд) и Близзард (Вьюга).

Правда, Юта может оспорить решение регулятора с дополнительными доказательствами поддержки заявки. Зато подразделение американского Минторга не имело претензий к еще двум вариантам – Mammoth (Мамонты) и Outlaws (Разбойники). Все пять вариантов, а также ХК Юта, стали фаворитами опроса фанатов.

Команда НХЛ появилась в Юте перед стартом нынешнего сезона. В Солт-Лейк-Сити переехала Аризона Койотис. В течение кампании 2024/25 коллектив будет играть под названием ХК Юта.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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