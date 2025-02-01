Вегас приютил двукратного обладателя Кубка Стэнли

Брэндон Саад отыскал новенькую команду. Вегас подписал ветерана до конца сезона с кэпхитом 1,5 млн долларов в год, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний вингер накануне расторг контракт с Сент-Луисом. В рядах Блюз американец провел 3,5 сезона. Ранее он защищал цвета Колорадо, Коламбуса и Чикаго. С Блэкхокс Саад дважды брал Кубок Стэнли (2013, 2015).

В нынешнем сезоне крайний нападающий провел 43 матча. Он записал в свой актив 7 шайб и 8 результативных передач. В списке бомбардиров всех времен Саад идет в шестой сотне хоккеистов (515 очков).

К слову, ранее Юта вынужденно сократила список вариантов нового названия.

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