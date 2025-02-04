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НХЛ. Нэшвилл разгромно проиграл Оттаве в единственном матче дня

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:45
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на вторник, 4 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся один поединок.

Результат матча НХЛ за 3 февраля

Нэшвилл – Оттава – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

1:0 – 23 Форсберг (Хиностроза, Йоси)
1:1 – 30 Годетт (Перрон, Штюцле)
1:2 – 33 Сэндерсон (Зуб, Хаймор)
2:2 – 41 Маршессо (Форсберг, О′Райлли)
2:3 – 46 Пинто (Шабо, Годетт)
2:4 – 54 Перрон (Зуб, Ткачак)
2:5 – 57 Грейг (Жиру, Ткачак)

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