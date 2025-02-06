НХЛ: Рейнджерс сделал камбэк в игре с Бостоном, Эдмонтон дожал Чикаго
В ночь на четверг, 6 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.
Результаты матчей НХЛ за 5 февраля
Рейнджерс – Бостон – 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
1:0 – 26 Панарин (Зибанежад)
1:1 – 35 Пастрняк (Макэвой, Заха)
1:2 – 35 Линдхольм (Задоров, Маршанд)
2:2 – 45 Трочек (Бродзински, Миллер)
3:2 – 51 Крайдер (Фокс, Зибанежад)
Чикаго – Эдмонтон – 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1)
0:1 – 28 Арвидссон (Кулак, Янмарк-Нюлен)
1:1 – 39 Райхел (Михеев, Терявяйнен)
1:2 – 41 Скиннер (Подколзин, Драйзайтль)
1:3 – 48 Драйзайтль (Скиннер)
2:3 – 52 Донато (Бедард, Терявяйнен)
3:3 – 56 Мартинес (Донато)
3:4 – 61 Хайман (Бушар, Макдэвид)
Лос-Анджелес – Монреаль – 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)
1:0 – 1 Гавриков (Байфилд)
1:1 – 23 Мэтисон (Хатсон, Кофилд)
2:1 – 25 Фогеле ()
3:1 – 41 Кларк (Тюркотт, Копитар)
3:2 – 43 Каррье ()
4:2 – 50 Фиала (Байфилд, Лаферрье)
4:3 – 53 Майллу (Дак, Ньюхук)
5:3 – 54 Фиала (Байфилд, Гавриков)
6:3 – 57 Мур (Фогеле)
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