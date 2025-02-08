НХЛ: Питтсбург шокировал Рейнджерс, Чикаго крупно обыграл Нэшвилл
В ночь на субботу, 8 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 7 февраля
Рейнджерс – Питтсбург – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
1:0 – 8 Трочек (Лафреньер)
1:1 – 22 Лизотт (Карлссон, Аччари)
2:1 – 23 Фокс (Линдгрен, Трочек)
2:2 – 29 Ракелль (Бовилье, Раст)
2:3 – 32 Томазино (Бантинг, Раст)
Виннипег – Айлендерс – 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
0:1 – 1 Хольмстрем (Пажо)
1:1 – 4 Иафалло (Ламберт, Сэмберг)
1:2 – 12 Гаткомб ()
2:2 – 24 Виларди (Шайфли, Коннор)
3:2 – 34 Элерс (Наместников, Перфетти)
4:2 – 38 Виларди (Коннор, Шайфли)
4:3 – 51 Палмиери (Романов, Ли)
Чикаго – Нэшвилл – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
1:0 – 8 Назар (Терявяйнен, Влашич)
1:1 – 8 Сиссонс (Смит)
2:1 – 14 Марун ()
3:1 – 25 Бедард (Джонс, Донато)
4:1 – 35 Донато (Назар, Терявяйнен)
5:1 – 39 Джонс (Бедард, Донато)
6:1 – 53 Донато (Влашич)
6:2 – 58 Новак (Маршессо, Бланкенбург)
Эдмонтон – Колорадо – 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)
0:1 – 9 Маккиннон (Лехконен, Макар)
1:1 – 10 Драйзайтль (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
1:2 – 11 Макар (Тэйвс, Маккиннон)
2:2 – 12 Перри (Капанен, Хенрик)
2:3 – 18 Лехконен (Тэйвс, Маккиннон)
2:4 – 26 Макар (Келли)
3:4 – 27 Перри (Экхольм, Скиннер)
4:4 – 36 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс)
4:5 – 55 Нечас (Маккиннон)
Лос-Анджелес – Даллас – 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 2:0) Б
1:0 – 1 Фогеле (Дано)
1:1 – 19 Дюшен (Дамба, Смит)
2:1 – 28 Фиала (Дано)
2:2 – 29 Харли (Дюшен, Сиси)
3:2 – 31 Лаферрье (Фиала, Байфилд)
3:3 – 46 Бурк (Дадонов, Бенн)
3:4 – 49 Дюшен (Линделль, Гранлунд)
4:4 – 51 Копитар (Мур, Кемпе)
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