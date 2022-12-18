Украина U-20 уступила Японии на ЧМ-2022 и не смогла повыситься до дивизиона 1А

Украинская молодежка в решающей встрече не смогла обыграть прямых конкурентов за путевку в высший дивизион.

В субботу, 17 декабря, в Польше состоялся последний тур группового этапа молодежного чемпионата мира 2022 года между сборными Украины и Японии. К сожалению, победу праздновала страна восходящего солнца со счетом 7:4.

Все начиналось очень даже хорошо, ведь на 10-й минуте Илья Дубский вывел команду Александра Бобкина вперед.

Однако сумев восстановить паритет до конца периода, японская сборная забила сразу четыре гола во второй 20-минутке.

На старте заключительного периода Никита Сидоренко забросил одну шайбу, на которую Япония ответила двумя взятиями ворот, доведя счет до 7:2 в ее пользу.

Все тот же Сидоренко сумел отличиться еще дважды, оформив хет-трик, но этого было недостаточно - Украина потерпела первое и единственное поражение на групповом этапе, которое стало ключевым в борьбе за первое место.

Япония - Украина 7:4

Голы: Морита (13:51, 46:13 - большинство), Сузуки (21:43), Токо (22:51 - большинство), Мурасе (26:47), Усио (33:28), Касаи (46:47) - Дубский (9:28), Сидоренко (43:10, 47:16, 57:57).

По итогам группового этапа Украина заняла второе место группы дивизиона 1В, уступив японцам всего одно очко, которое они заработали за то, что проиграли Италии лишь в овертайме.