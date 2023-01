Российские оккупанты ракетным ударом уничтожили ледовую арену ХК Донбасс

В понедельник, 2 января, российские оккупанты совершили два ракетных удара по городу Дружковка Донецкой области. В результате атаки была разрушена ледовая арена Альтаир.

Хоккейный клуб Донбасс официально опубликовал заявление, в котором подтвердил удар по инфраструктурному объекту.

"В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена Альтаир. Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба Донбасс с 2014 года. На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования, культурно-массовые мероприятия, была любимым местом отдыха горожан и гостей Дружковки", - говорится в заявлении.

Примечательно, что удар по арене попал в телеэфир французского телеканала.

#Russia attacked the ice arena in #Druzhkovka, Donetsk region (controlled by #Ukraine); Ukrainian Ice Hockey team HC "Donbas" moved there from Donetsk.



This unlucky French journalist involuntarily recorded the impact while on air - it was just a few hundred meters behind him. pic.twitter.com/kSb5v92HjR