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Хоккей

Российские оккупанты ракетным ударом уничтожили ледовую арену ХК Донбасс

Хоккейный клуб лишился своего третьего дома.
Сегодня, 09:54
Игроки ХК Донбасса
Игроки ХК Донбасса

В понедельник, 2 января, российские оккупанты совершили два ракетных удара по городу Дружковка Донецкой области. В результате атаки была разрушена ледовая арена Альтаир.

Хоккейный клуб Донбасс официально опубликовал заявление, в котором подтвердил удар по инфраструктурному объекту.

"В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена Альтаир. Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба Донбасс с 2014 года. На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования, культурно-массовые мероприятия, была любимым местом отдыха горожан и гостей Дружковки", - говорится в заявлении.

Примечательно, что удар по арене попал в телеэфир французского телеканала.

Стоит отметить, что российские оккупанты разрушили уже третю арену донецкой команды. Ранее ХК Донбасс лишился Дворца спорта "Дружба" в Донецке и Mariupol Ice Center.

Напомним, хоккейный клуб Донбасс является восьмикратным чемпионом Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХК Донбасс

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