В Одессе в результате российского обстрела пострадал Дворец спорта
Россияне совершили ракетную атаку.
В понедельник, 25 марта, российская федерация совершила атаку на Одессу.
В результате обстрела пострадал Дворец спорта. Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.
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"Судя по этому видео с середины Дворца, взрыв произошел где-то рядом. В здании вылетели окна, есть другие разрушения".
Ранее сообщалось, что российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде-2024.
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