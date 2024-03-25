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В Одессе в результате российского обстрела пострадал Дворец спорта

Россияне совершили ракетную атаку.
Вчера, 21:22
Дворец Спорта в Одессе
Дворец Спорта в Одессе

В понедельник, 25 марта, российская федерация совершила атаку на Одессу.

В результате обстрела пострадал Дворец спорта. Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.

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"Судя по этому видео с середины Дворца, взрыв произошел где-то рядом. В здании вылетели окна, есть другие разрушения".

Ранее сообщалось, что российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде-2024.

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