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Хоккей

Совет ФХУ: Отстранение Зубко - это недоверие хоккейного сообщества

ФХУ ответил на резкие заявления экс-президента.
Сегодня, 16:28
Георгий Зубко
Георгий Зубко

В Совете Федерации хоккея Украины отреагировала на резкие высказывания экс-президента Георгия Зубко, пишет Униан.

Напомним, ФХУ еще в июле приняла решение отстранить Зубко, на что функционер заявил, что виной тому конфликт с почетным президентом ФХУ Анатолией Брезвиным.

В Совете отреагировали на эти заявления и заверили фанатов, что отстранение президента ФХУ - символ недоверия к его персоне со стороны хоккейного сообщества.

"Подобные заявления являются неудачной попыткой удержаться на должности, или по крайней мере "сохранить лицо", потому что отстранение Зубко – это не личный конфликт, это недоверие большинства хоккейного сообщества.

Хотим напомнить господину Зубко, что Федерация хоккея Украины, это не его собственный бизнес, не площадка для будущей политической карьеры, это общественная организация. И именно представители хоккейного сообщества, в лице членов Совета ФХУ, в июле 2024 отстранили экс-президента с должности за нецелевое использование средств федерации и низкую эффективность работы.

Нового руководителя ФХУ выберут на демократических началах 22 сентября 2024 года на Генеральном Конгрессе ФХУ. После избрания нового руководителя ФХУ будет проведен тщательный аудит финансовой и менеджерской эффективности Зубко на посту президента", - заявили в Совете.

Ранее также сообщалось, что пять из шести клубов также не признали Зубко.

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