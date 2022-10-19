Двухкратный призер Олимпийских игр обвиняется в убийстве

Сушил Кумар может оказаться в тюрьме на долгий срок.

Двухкратный призер Олимпиады Сушил Кумар обвиняется в убийстве борца Сагара Джанкхада при участии еще 17 людей.

Сообщается, что Кумар и его сообщники похитили Джанкхада в мае минувшего года.

Борец умер в результате полученных травм. Мотивом убийства называют имущественный вопрос.

В данный момент индийский спортсмен и его сообщники находятся под следствием.

Кумару и всем участникам предъявлено обвинения в похищении людей, ограблении и нанесении тяжких телесных повреждений.