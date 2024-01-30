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Россию лишили золота Олимпиады-2022 - дали бронзу

"Нейтральную" сборную наказали за допинг главной звезды.
Сегодня, 11:50
камила валиева
камила валиева

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил Олимпийской сборной россии третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022.

Организация лишила российскую сборную золота, которая выступала на турнире под нейтральными флагом, из-за того, что результаты Камилы Валиевой были аннулированы. Девушка получила дисквалификацию из-за использования допинга.

Таким образом, команда лишилась 20 баллов из 74 общекомандных. Олимпийская сборная россии опустилась с первого места на третье.

Первое место в командном турнире присудили сборной США, второе – Японии.

Напомним, украинская теннисистка пожала руку россиянке - ее отец выступил с заявлением.

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