В каждой часть Эйфелевой башни: представлены медали Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет представил олимпийские медали Игр-2024, которые состоятся в Париже.

В каждую награду будет добавлена частица оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни – одного из символов столицы Франции.

Медали будут иметь шестиугольною форму.

Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские – с 28 августа по 8 сентября.

Ранее стало известно, выступит ли Свитолина на Олимпиаде-2024.

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