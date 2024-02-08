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В каждой часть Эйфелевой башни: представлены медали Олимпиады-2024

Символические награды ждут спортсменов в Париже.
Вчера, 22:45
Медали Олимпийских игр-2024 / Getty Images
Медали Олимпийских игр-2024 / Getty Images

Международный олимпийский комитет представил олимпийские медали Игр-2024, которые состоятся в Париже.

В каждую награду будет добавлена частица оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни – одного из символов столицы Франции.

Медали будут иметь шестиугольною форму.

Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские – с 28 августа по 8 сентября.

Ранее стало известно, выступит ли Свитолина на Олимпиаде-2024.

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