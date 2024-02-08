В каждой часть Эйфелевой башни: представлены медали Олимпиады-2024
Символические награды ждут спортсменов в Париже.
Международный олимпийский комитет представил олимпийские медали Игр-2024, которые состоятся в Париже.
В каждую награду будет добавлена частица оригинальной металлической конструкции Эйфелевой башни – одного из символов столицы Франции.
Медали будут иметь шестиугольною форму.
Олимпийские игры 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские – с 28 августа по 8 сентября.
Ранее стало известно, выступит ли Свитолина на Олимпиаде-2024.
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