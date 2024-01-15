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Стало известно, выступит ли Свитолина на Олимпиаде-2024

Украинка выступила с заявлением.
Сегодня, 18:09
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№23 WTA) рассказала, выступит ли на Олимпиаде-2024 в Париже.

По словам спортсменки, она намерена отправится на турнир во Франции.

"Я в ожидании Олимпиады. В этом году она пройдет в Париже и впервые, когда теннисный олимпийский турнир пройдет на грунте. Я не играла, когда она проходила на траве. Так что, знаете ли, для разнообразия приятно сыграть на том покрытии, на котором я выросла.

Что касается ситуации с допуском, то я понимаю, что решение принято. Я думаю, что теперь все зависит от нашего национального олимпийского комитета, какие они предпримут шаги, и мы внимательно следим за ситуацией. Посмотрим, что будет дальше".

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"Увидеть меня в Париже? Да, конечно. Каждый раз, когда у меня есть возможность представлять свою страну… Я знаю, что и здесь, и на любом другом турнире, где я играю, и у меня есть флаг рядом с моим именем. Но, знаете, когда ты играешь за команду, как, например, на Кубке Билли Джин Кинг, на Олимпийских играх, на подобных мероприятиях, это оказывает большее давление, но приятное давление, когда ты играешь и за тобой стоит твоя страна", - сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде Свитолина выиграла бронзовую медаль.

Ранее стало известно, сколько Свитолина заработала за турнир WTA 250 в Окленде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

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