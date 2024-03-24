Украинские шпажистки получили квалификацию на Олимпийские игры

Этап в Нанкине наши спортсменки закончили на четвертом месте.

Сборная Украины по фехтованию на шпаге / FIE

Украинские фехтовальщицы заработали лицензию на ОИ в Париже.

Это случилось на этапе чемпионата мира в китайском Нанкине, который завершал отборочный этап на Олимпиаду.

Наши девушки закочнили этап на четвертом месте, проиграв в матче за бронзу сборной Венгрии, но по итогам все равно получили лицензию.

Украина поедет на ОИ, как лучшая европейская команда вне топ-4. На это место претендовали эстонки, но она вылетели с турнира раньше Украины.

Также был риск, что сборная США сумеет подвинуть кого-то из европейских команд ниже топ-4, но американки неожиданно уступили итальянкам, гарантировав проход нашей команде.

За сборную Украины в Китае схватки провели четыре шпажистки: Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая и Инна Бровко.

Ранее также стало известно, что росиян не пустят на парад открытия Олимпиады.

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