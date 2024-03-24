Украинские шпажистки получили квалификацию на Олимпийские игры
Украинские фехтовальщицы заработали лицензию на ОИ в Париже.
Это случилось на этапе чемпионата мира в китайском Нанкине, который завершал отборочный этап на Олимпиаду.
Наши девушки закочнили этап на четвертом месте, проиграв в матче за бронзу сборной Венгрии, но по итогам все равно получили лицензию.
Украина поедет на ОИ, как лучшая европейская команда вне топ-4. На это место претендовали эстонки, но она вылетели с турнира раньше Украины.
Также был риск, что сборная США сумеет подвинуть кого-то из европейских команд ниже топ-4, но американки неожиданно уступили итальянкам, гарантировав проход нашей команде.
За сборную Украины в Китае схватки провели четыре шпажистки: Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая и Инна Бровко.
Ранее также стало известно, что росиян не пустят на парад открытия Олимпиады.
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