МОК объявил о проведении киберспортивной Олимпиады
Соревнования пройдут впервые в истории.
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о проведении Олимпийских игр по киберспорту.
Первый турнир состоится в 2025 году в Саудовской Аравии.
"Это действительно новая эра для МОК", - заявил президент организации Томас Бах.
МОК создаст новую специальную структуру в рамках своей организации, применяющей другой подход к финансированию и организации этих Игр.
Ранее сообщалось, что NaVi обыграли G2 и стали чемпионами Esports World Cup.
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