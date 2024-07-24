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МОК объявил о проведении киберспортивной Олимпиады

Соревнования пройдут впервые в истории.
Сегодня, 07:45
Томас Бах объявил об Олимпиаде по киберспорту / olympic.org
Томас Бах объявил об Олимпиаде по киберспорту / olympic.org

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о проведении Олимпийских игр по киберспорту.

Первый турнир состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. 

"Это действительно новая эра для МОК", - заявил президент организации Томас Бах.

МОК создаст новую специальную структуру в рамках своей организации, применяющей другой подход к финансированию и организации этих Игр.

Ранее сообщалось, что NaVi обыграли G2 и стали чемпионами Esports World Cup.

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