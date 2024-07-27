На Олимпийских играх-2024 разыграны первые медали
Представители Китая стали триумфаторами.
В субботу, 27 июля, продолжились соревнования после церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже (Фрацния).
Первый комплект наград был разыгран в стрельбе из пневматической виновки в смешанной команде на 10 метров.
Победителем соревнования стала сборная Китая, которая в финальом противостоянии одолела спортсменов из Южной Кореи.
Бронзовые медали завоевали представители Казахстана.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты украинцев на Олимпийских игра-2024.
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