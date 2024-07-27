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На Олимпийских играх-2024 разыграны первые медали

Представители Китая стали триумфаторами.
Сегодня, 12:30
Китай выиграл первое золото Олимпиады-2024 / Getty Images
Китай выиграл первое золото Олимпиады-2024 / Getty Images

В субботу, 27 июля, продолжились соревнования после церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже (Фрацния).

Первый комплект наград был разыгран в стрельбе из пневматической виновки в смешанной команде на 10 метров.

Победителем соревнования стала сборная Китая, которая в финальом противостоянии одолела спортсменов из Южной Кореи.

Бронзовые медали завоевали представители Казахстана.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты украинцев на Олимпийских игра-2024.

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