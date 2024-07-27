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Ротань оставил Таловерова в запасе после результативной ошибки в игре с Ираком

Центрбек не сыграет, по меньшей мере, с первых минут против Марокко.
Сегодня, 16:59
Олимпийская сборная Украины по футболу / Getty Images
Олимпийская сборная Украины по футболу / Getty Images

В рамках 2-го тура группового этапа Олимпийского футбольного турнира сборная Украины сыграет против Марокко.

Наставник "желто-голубых" Руслан Ротань сделал лишь одно изменение по сравнению с матчем против Ирака. В этом поединке остался в запасе Максим Таловеров, вместо которого выйдет Владимир Салюк.

Причины такого решения Ротаня неизвестны, однако, стоит отметить, что в предыдущей игре Таловеров сфолил на игроке сборной Ирака и арбитр назначил пенальти после этого эпизода, который реализовал один из футболистов соперника.

Матч Украина - Марокко стартует в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет онлайн-трансляция встречи.

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