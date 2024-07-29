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Харлан – первая после Клочковой представительница Украины с пятью олимпийскими медалями

При этом у Ольги еще будет возможность установить новый рекорд.
Вчера, 22:46
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

В понедельник, 29 июля, во Франции состоялся поединок за бронзовую медаль по фехтованию в рамках Олимпиады 2024 года.

В матче за третье место сошлись украинка Ольга Харлан и Чой Сэбин из Южной Кореи. В упорной борьбе бронзовую медаль завоевала уроженка Николаева, победив оппонентку со счетом 15:14.

Стоит отметить, что для Ольги данная медаль стала уже пятой олимпийской в ее карьере. По данному показателю она догнала Яну Клочкову, которая ранее являлась единоличной обладательницей рекорда для украинцев.

На счету Харлан "золото" Пекина-2008 (командная сабля), "серебро" Рио-де-Жанейро-2016 (командная сабля), а также три индивидуальные "бронзы" (Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016, Париж-2024).

Однако на этом выступления Ольги Харлан на Олимпиаде-2024 не закончились - она в составе сборной Украины примет участие в командных соревнованиях, где у нее будет возможность завоевать еще одну награду.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинских фехтовальщиков на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Ольга Харлан Яна Клочкова

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