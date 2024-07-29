Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Украинка до последнего боролась за победу.

В понедельник, 29 июля, на Олимпиаде в Париже прошли соревнования по фехтованию на сабле среди женщин.

Ольга Харлан прошла до полуфиналов, где проиграла Саре Бальзер и отправилась в поединок за бронзовые медали против кореянки Чой Сэбин.

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Бой складывался не в пользу украинки, но когда счет стал 11-5, Ольга сумела совершить невероятный камбек, который позволил ей выиграть первую медаль для Украины на этой Олимпиаде.

Также, напомним, что Харлан повторила рекорд Клочковой по количеству медалей на Олимпийских играх.

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