Костюк - об очередной победе на Олимпиаде: "Я рада, что все закончилось в двух партиях"

Украинская теннисистка Марта Костюк в тяжелой игре прошла в 1/8 олимпийского турнира – наша спортсменка обыграла представительницу Франции Клару Бюрель. Марта подвела итоги игры, назвав главную проблему:

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"Очень непростая соперница. Нам обоим, кажется, было тяжело физически из-за погоды. Я рада, что смогла наконец выиграть первый сет, потому что понимала, что это потом все ускорит.

Что-то не получалось, где она очень хорошо отыграла в конце первой партии. Но я рада, что все кончилось в двух партиях. Было очень жарко, душно. У меня был непростой матч, длинный. Жду, когда лягу и успокоюсь, и буду восстанавливаться на следующую игру.

Я была готова, что Бюрель будет поддерживать домашняя публика. Не знала, насколько все будет плохо, если честно. Но было не очень прикольно. Надеюсь, что в следующем матче будет больше поддержки в мою пользу.

Всегда лучше играть, когда тебя больше поддерживают, это тебя заводит и поднимает дух. А так я проиграю – и супергромко, выиграю – и тишина. Конечно, было непросто, но я рада, что абстрагировалась и смогла играть. Было тяжело, но я к такому готовилась", – сказала Костюк в комментарии Суспильне Спорт.

Стоит отметить, что в 1/8 финала Костюк сойдется с Марией Саккари из Греции. Ориентировочное начало встречи в 14.30. В прошлом раунде соревнований Саккари обыграла представительницу Китая – Юань.

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