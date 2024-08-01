Украинский олимпиец может вступить в ВСУ

Украинский легкоатлет Игорь Главан высказался о своем будущем после Олимпийских игр в Париже.

Спортсмен преодолел дистанцию 20 километров за 1:24:52 часа, получив две штрафные минуты в конце гонки из-за нарушения правил. Главан показал 40-й результат.

По словам украинца, он может вступить в ЗСУ.

"Олимпиада-2028? Не знаю, честно говоря, как будет дальше. Ближайшие планы? Поскольку я военнослужащий Вооруженных Сил Украины, то думаю, что приеду и поеду к военной части. А там уже будет видно.

Возможно, пойду защищать нашу Украину от врага – будем видеть. Я готов к любому развитию событий: заниматься спортом или защищать Украину. Считаю это за честь", - приводит слова спортсмена Суспільне Спорт.

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