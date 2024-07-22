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Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже.
Сегодня, 09:12
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

В секторе легкой атлетики на Олимпийских играх в столице Франции, Париже, Украине будут представлены в большом количестве дисциплин.

Примут участие наши спортсмены и в некоторых беговых видах (и ходьбе), некоторые будут представлять нашу команду в нескольких дисциплинах.

Состав сборной Украины по легкой атлетике (беговые дисциплины) на Олимпиаду

  • Александр Погорелко (бег на 400 м и смешанная эстафета 4х400)
  • Анна Рыжикова (бег на 400 м с барьерами и смешанная эстафета 4х400)
  • Виктория Ткачук (бег на 400 м с барьерами)
  • Даниил Даниленко (смешанная эстафета 4х400)
  • Виталий Бутрим (смешанная эстафета 4х400)
  • Марианна Шостак (смешанная эстафета 4х400)
  • Татьяна Мельник (смешанная эстафета 4х400)
  • Игорь Главан (спортивная ходьба на 20 км и смешанная марафонская эстафета)
  • Людмила Оляновская (спортивная ходьба на 20 км и смешанная марафонская эстафета)
  • Мария Сахарук (спортивная ходьба на 20 км)
  • Елена Собчук (спортивная ходьба на 20 км и смешанная марафонская эстафета)
  • Иван Банзерук (смешанная марафонская эстафета)
  • Анна Шевчук (смешанная марафонская эстафета)
  • Сергей Светличный (смешанная марафонская эстафета) – запасной

Расписание и результаты соревнований украинцев

курсивом выделены потенций раунды

  • 01.08, 8:30  Игорь Главан (спортивная ходьба на 20 км)
  • 01.08, 10:20 Мария Сахарук и Елена Собчук (спортивная ходьба на 20 км)
  • 02.08, 20:10 смешанная эстафета 4х400 (квалификация)
  • 03.08, 22:00 смешанная эстафета 4х400 (финал)
  • 04.08, 13:35 Анна Рыжикова и Виктория Ткачук (бег на 400 м с барьерами), квалификация
  • 04.08, 20:05 Александр Погорелко (бег на 400 м), квалификация
  • 05.08, 11:50 Рыжикова и Ткачук (бег на 400 м с барьерами), дополнительная квалификация
  • 05.08, 12:20 Александр Погорелко (бег на 400 м), дополнительная квалификация
  • 06.08, 20:45 Рыжикова и Ткачук (бег на 400 м с барьерами), полуфинал
  • 06.08, 21:30 Александр Погорелко (бег на 400 м), полуфинал
  • 07.08, 22:20 Александр Погорелко (бег на 400 м), финал
  • 07.08, 08:30 смешанная марафонская эстафета
  • 08.08, 22:05 Рыжикова и Ткачук (бег на 400 м с барьерами), финал

Также на ISPORT можно узнать календарь на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина на олимпиаде

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