Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже.

В секторе легкой атлетики на Олимпийских играх в столице Франции, Париже, Украине будут представлены в большом количестве дисциплин.

Примут участие наши спортсмены и в некоторых беговых видах (и ходьбе), некоторые будут представлять нашу команду в нескольких дисциплинах.

Состав сборной Украины по легкой атлетике (беговые дисциплины) на Олимпиаду

Александр Погорелко (бег на 400 м и смешанная эстафета 4х400)

Анна Рыжикова (бег на 400 м с барьерами и смешанная эстафета 4х400)

Виктория Ткачук (бег на 400 м с барьерами)

Даниил Даниленко (смешанная эстафета 4х400)

Виталий Бутрим (смешанная эстафета 4х400)

Марианна Шостак (смешанная эстафета 4х400)

Татьяна Мельник (смешанная эстафета 4х400)

Игорь Главан (спортивная ходьба на 20 км и смешанная марафонская эстафета)

Людмила Оляновская (спортивная ходьба на 20 км и смешанная марафонская эстафета)

Мария Сахарук (спортивная ходьба на 20 км)

Елена Собчук (спортивная ходьба на 20 км и смешанная марафонская эстафета)

Иван Банзерук (смешанная марафонская эстафета)

Анна Шевчук (смешанная марафонская эстафета)

Сергей Светличный (смешанная марафонская эстафета) – запасной

Расписание и результаты соревнований украинцев

курсивом выделены потенций раунды

01.08, 8:30 Игорь Главан (спортивная ходьба на 20 км)

01.08, 10:20 Мария Сахарук и Елена Собчук (спортивная ходьба на 20 км)

02.08, 20:10 смешанная эстафета 4х400 (квалификация)

03.08, 22:00 смешанная эстафета 4х400 (финал)

04.08, 13:35 Анна Рыжикова и Виктория Ткачук (бег на 400 м с барьерами), квалификация

04.08, 20:05 Александр Погорелко (бег на 400 м), квалификация

05.08, 11:50 Рыжикова и Ткачук (бег на 400 м с барьерами), дополнительная квалификация

05.08, 12:20 Александр Погорелко (бег на 400 м), дополнительная квалификация

06.08, 20:45 Рыжикова и Ткачук (бег на 400 м с барьерами), полуфинал

06.08, 21:30 Александр Погорелко (бег на 400 м), полуфинал

07.08, 22:20 Александр Погорелко (бег на 400 м), финал

07.08, 08:30 смешанная марафонская эстафета

08.08, 22:05 Рыжикова и Ткачук (бег на 400 м с барьерами), финал

Также на ISPORT можно узнать календарь на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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