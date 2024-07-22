Легкая атлетика (беговые виды) на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже.
В секторе легкой атлетики на Олимпийских играх в столице Франции, Париже, Украине будут представлены в большом количестве дисциплин.
Примут участие наши спортсмены и в некоторых беговых видах (и ходьбе), некоторые будут представлять нашу команду в нескольких дисциплинах.
Состав сборной Украины по легкой атлетике (беговые дисциплины) на Олимпиаду
- Александр Погорелко (бег на 400 м и смешанная эстафета 4х400)
- Анна Рыжикова (бег на 400 м с барьерами и смешанная эстафета 4х400)
- Виктория Ткачук (бег на 400 м с барьерами)
- Даниил Даниленко (смешанная эстафета 4х400)
- Виталий Бутрим (смешанная эстафета 4х400)
- Марианна Шостак (смешанная эстафета 4х400)
- Татьяна Мельник (смешанная эстафета 4х400)
- Игорь Главан (спортивная ходьба на 20 км и смешанная марафонская эстафета)
- Людмила Оляновская (спортивная ходьба на 20 км и смешанная марафонская эстафета)
- Мария Сахарук (спортивная ходьба на 20 км)
- Елена Собчук (спортивная ходьба на 20 км и смешанная марафонская эстафета)
- Иван Банзерук (смешанная марафонская эстафета)
- Анна Шевчук (смешанная марафонская эстафета)
- Сергей Светличный (смешанная марафонская эстафета) – запасной
Расписание и результаты соревнований украинцев
курсивом выделены потенций раунды
- 01.08, 8:30 Игорь Главан (спортивная ходьба на 20 км)
- 01.08, 10:20 Мария Сахарук и Елена Собчук (спортивная ходьба на 20 км)
- 02.08, 20:10 смешанная эстафета 4х400 (квалификация)
- 03.08, 22:00 смешанная эстафета 4х400 (финал)
- 04.08, 13:35 Анна Рыжикова и Виктория Ткачук (бег на 400 м с барьерами), квалификация
- 04.08, 20:05 Александр Погорелко (бег на 400 м), квалификация
- 05.08, 11:50 Рыжикова и Ткачук (бег на 400 м с барьерами), дополнительная квалификация
- 05.08, 12:20 Александр Погорелко (бег на 400 м), дополнительная квалификация
- 06.08, 20:45 Рыжикова и Ткачук (бег на 400 м с барьерами), полуфинал
- 06.08, 21:30 Александр Погорелко (бег на 400 м), полуфинал
- 07.08, 22:20 Александр Погорелко (бег на 400 м), финал
- 07.08, 08:30 смешанная марафонская эстафета
- 08.08, 22:05 Рыжикова и Ткачук (бег на 400 м с барьерами), финал
Также на ISPORT можно узнать календарь на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.
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