"Очень хорощие ощущения": Магучих оценила свой старт на Олимпиаде-2024

Украинка вместе с Геращенко будут соревноваться за медаль.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих высказалась по поводу выхода в финал Олимпиады по прыжкам в высоту.

По словам спортсменки, она довольна, что сможет побороться за медаль.

Читай также: Левченко не вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту

"Очень хорошие ощущения. Самое главное было попробовать этот трек. Это была как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала.

В квалификации было мало места для разбега, было много камер. Но организаторы решили этот вопрос. Мне дорожка понравилась, поэтому нет никаких претензий к дорожке, все в одинаковых условиях.

Я прыгнула свои 1,95 м, но перед этим стояли с девчонками после 1,92 м и говорили, будем или не будем. Нас оставалось 14, чтобы одну отсеять. Но это было долгое ожидание: 1,88м, 1,92м. Хотя я привыкла ждать своих попыток, но это было очень долго", - сказала Магучих для Суспільне Спорт.

Отметим, что финал пройдет в воскресенье, 4 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!