"Очень хорощие ощущения": Магучих оценила свой старт на Олимпиаде-2024
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих высказалась по поводу выхода в финал Олимпиады по прыжкам в высоту.
По словам спортсменки, она довольна, что сможет побороться за медаль.
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"Очень хорошие ощущения. Самое главное было попробовать этот трек. Это была как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала.
В квалификации было мало места для разбега, было много камер. Но организаторы решили этот вопрос. Мне дорожка понравилась, поэтому нет никаких претензий к дорожке, все в одинаковых условиях.
Я прыгнула свои 1,95 м, но перед этим стояли с девчонками после 1,92 м и говорили, будем или не будем. Нас оставалось 14, чтобы одну отсеять. Но это было долгое ожидание: 1,88м, 1,92м. Хотя я привыкла ждать своих попыток, но это было очень долго", - сказала Магучих для Суспільне Спорт.
Отметим, что финал пройдет в воскресенье, 4 августа.
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