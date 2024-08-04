Бех-Романчук: Это однозначно тяжелый год для моей семьи

Украинская атлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала свою неудачу на Олимпийских играх.

Напомним, Марина заняла предпоследнее место в финале тройного прыжка. Сама спортсменка признала, что этот год для нее потерян.

"К сожалению, ту подготовку, которую я прошла, вообще трудно назвать подготовкой. Она сыграла негативную какую-то свою сторону, особенно последние три недели, которые были сверхсложными для меня.

Не знаю, не видела, какой там заступ. Все, что могу сказать, - сделала все возможное в этом году. По моему мнению, это пропущенный год".

Однако также Бех-Романчук не согласилась с мнением, что на ее результаты повлияла болезнь и снятие с Олимпиады ее мужа.

"Не могу сказать, что это мне мешало - каждый должен концентрироваться на себе. Это однозначно тяжелый год для моей семьи. Мы просто должны его пережить", - со слезами подытожила Марина.

С результатами и расписанием украинских атлеток в прыжковых дисциплинах вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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