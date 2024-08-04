iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бех-Романчук: Это однозначно тяжелый год для моей семьи

Спортсменка прокомментировала свои результаты.
Сегодня, 00:51
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images

Украинская атлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала свою неудачу на Олимпийских играх.

Напомним, Марина заняла предпоследнее место в финале тройного прыжка. Сама спортсменка признала, что этот год для нее потерян.

"К сожалению, ту подготовку, которую я прошла, вообще трудно назвать подготовкой. Она сыграла негативную какую-то свою сторону, особенно последние три недели, которые были сверхсложными для меня.

Не знаю, не видела, какой там заступ. Все, что могу сказать, - сделала все возможное в этом году. По моему мнению, это пропущенный год".

Однако также Бех-Романчук не согласилась с мнением, что на ее результаты повлияла болезнь и снятие с Олимпиады ее мужа.

"Не могу сказать, что это мне мешало - каждый должен концентрироваться на себе. Это однозначно тяжелый год для моей семьи. Мы просто должны его пережить", - со слезами подытожила Марина.

С результатами и расписанием украинских атлеток в прыжковых дисциплинах вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марина бех-романчук

Статьи по теме

Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако Бех-Романчук завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Бех-Романчук поздравила Магучих с установлением мирового рекорда Бех-Романчук поздравила Магучих с установлением мирового рекорда
Главная конкурентка Бех-Романчук в тройном прыжке пропустит Олимпийские Игры Главная конкурентка Бех-Романчук в тройном прыжке пропустит Олимпийские Игры
"Именно так выглядит новый 2024 год в Украине": Бех-Романчук показала последствия обстрелов "Именно так выглядит новый 2024 год в Украине": Бех-Романчук показала последствия обстрелов
Помочь журналистам

Видео

Первый гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения
Первый гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: старт УПЛ, Порту - Спортинг в Суперкубке Португалии и Олимпиада-2024
просмотров
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона в 1/8 финала Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры00:57
Олимпиада-2024: расписание выступлений украинцев. День 9-й
Олимпийские игры00:51
Бех-Романчук: Это однозначно тяжелый год для моей семьи
Олимпийские игры00:35
Первый гимн Украины на Олимпиаде-2024: видео церемонии награждения
Олимпийские игры00:12
Баскетбол на Олимпиаде-2024: США сыграет с Бразилией, Канада - с Францией
Вчера, 23:58
Олимпийские игры23:58
Кадры эйфории: Украина взяла дебютное золото Олимпиады-2024 - первые эмоции триумфаторок
Европа23:49
Дубль Иммобиле помог Бешикташу одержать разгромную победу в Суперкубке Турции
Олимпийские игры23:28
Как Украина выиграла первое золото Олимпиады-2024: видео решающего раунда Ольги Харлан
Олимпийские игры23:15
Олимпийские игры-2024: Украина завоевала третью медаль - золото в женской командной сабле
Олимпийские игры23:10
Фехтование на Олимпиаде-2024: Украина выиграла первую золотую медаль
Европа22:59
Атлетико не может сойтись в цене за Альвареса с Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK