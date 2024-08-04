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Названа сумма, которую получит сборная Украины по фехтованию за "золото" Олимпиады-2024

Вероятно, каждая спортсменка станет богаче на 125 тысяч долларов.
Сегодня, 07:38
Сборная Украины с фехтования / Getty Images
Сборная Украины с фехтования / Getty Images

Женская сборная Украины завоевала золото командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Обладателями наград высшего сорта стали Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова.

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Как отмечается в постановлении правительства "Об установлении наград спортсменам Украины - чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам", каждая из спортсменок получит по 125 тысяч долларов.

Напомним, в финале наша сборная одолела представительниц сборной Южной Кореи. Лидер национальной сборной Ольга Харлан сотворила невероятный камбэк на последнем этапе встречи.

Стоит отметить, что бронзовыми призерками Олимпийских игр в командном фехтовании стали представительницы сборной Японии, в "малом финале" одолели команду Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан Олимпиада-2024 Сборная Украины с фехтования

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Названа сумма, которую получит сборная Украины по фехтованию за "золото" Олимпиады-2024
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