Названа сумма, которую получит сборная Украины по фехтованию за "золото" Олимпиады-2024

Вероятно, каждая спортсменка станет богаче на 125 тысяч долларов.

Женская сборная Украины завоевала золото командного турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх-2024 в Париже. Обладателями наград высшего сорта стали Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова.

Читай также: Как Украина выиграла первое золото Олимпиады-2024: видео решающего раунда Ольги Харлан

Как отмечается в постановлении правительства "Об установлении наград спортсменам Украины - чемпионам, призерам Олимпийских игр и их тренерам", каждая из спортсменок получит по 125 тысяч долларов.

Напомним, в финале наша сборная одолела представительниц сборной Южной Кореи. Лидер национальной сборной Ольга Харлан сотворила невероятный камбэк на последнем этапе встречи.

Стоит отметить, что бронзовыми призерками Олимпийских игр в командном фехтовании стали представительницы сборной Японии, в "малом финале" одолели команду Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!